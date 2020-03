Medie: Kvalificerede atleter beholder OL-pladser

Atleter, der allerede var kvalificeret til OL i Tokyo, før legene blev udskudt fra 2002 til 2021, beholder deres pladser.

Det fortæller anonyme kilder til nyhedsbureauet AFP, efter at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) havde holdt telekonference med 32 internationale sportsforbund.

En kilde, som deltog i torsdagens konference, fortæller til AFP, at IOC-præsident Thomas Bach og sportsforbundene blev enige om at respektere kvalifikationsprocessen.

- Thomas Bach indledte mødet med at forklare årsagerne til OL-udskydelsen.

- Derefter sagde han, at atleter, der var kvalificeret til Tokyo 2020 automatisk vil være kvalificeret i 2021, siger kilden til AFP.

Omkring 57 procent af de 11.000 forventede deltagere ved OL i Tokyo var udtaget og sikret en plads inden udskydelsen på grund af udbruddet af coronavirus.

De atleter kan nu se frem til at beholde pladsen ved de udskudte lege i 2021.

- Et af hovedtemaerne var at finde ud af, hvordan og hvornår man skal organisere kvalifikationen.

- I nogle forbund er mange atleter ikke kvalificeret, og det tager mindst tre måneder at få det hele organiseret, refererer kilden fra mødet.

Mange olympiske sportsgrene - såsom boksning - har fået deres kvalifikationsstævner spoleret på grund af aflysninger eller udsættelser.

Andre - såsom sejlsport - har allerede 90 procent af deres deltagere på plads efter overståede kvalifikationer.

- De tildelte kvotepladser bliver ikke ændret, bekræfter en anden kilde, som deltog i torsdagens konference, over for AFP.

På mødet blev det ikke afklaret, hvornår det udskudte OL skal placeres. IOC har heller ikke meldt noget officielt ud. Thomas Bach fik dog en masse ønsker til en dato.

- Thomas Bach bekræftede, at en beslutning om en ny dato bliver truffet inden for de næste fire uger. Nogle sagde, de foretrak maj, andre juni, beretter kilde nummer to.

