Mens du sov: Dansk nedtur til allersidst

Indtil kampens allersidste sten lignede det en sejr til de danske curlingkvinder, da holdet mødte Japan ved OL natten til lørdag.

Danmark førte 7-5 og var i en god position inden de to holds sidste sten i tiende og sidste ende.

Men indlægget fra den danske skipper Madeleine Dupont lå ikke helt præcist, og det åbnede døren på klem for japanerne.

Artiklen fortsætter under billedet..

Madeleine Dupont i aktion for Danmark sammen med Denise Dupont (th) og My Larsen (tv). Foto: Lillian Suwanrumpha/Ritzau Scanpix

Skipper Satsuki Fujisawa levede op til ansvaret og sørgede for kampens højdepunkt i National Aquatics Center i Beijing med kampens allersidste skud.

Stenen fik de danske sten ud af centrum og gav japanerne de tre point, de behøvede for at sikre sig sejren med 8-7.

- Det er ufattelig uheldigt, siger Madeleine Dupont med tårerne løbende ned ad kinderne.

- Det er sjældent, at man giver tre væk i sidste ende. Det er ufatteligt. Der er altid en risiko, men det skal ikke ske. Hvis du havde spurgt mig før min sidste sten, om Japan ville få tre point, ville jeg have sagt nej, siger skipperen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Japanerne kunne juble til sidst. Foto: EVELYN HOCKSTEIN/Ritzau Scanpix

Et bittert nederlag for danskerne, der ellers havde spillet stærkt og var på vej mod den anden sejr i turneringen - endda mod en modstander, der vandt bronze ved OL for fire år siden.

I stedet for en triumf, der kunne sende Danmark op i den sjove ende af feltet, står holdet nu med et point efter tre kampe. Og skuffelsen er til at få øje på.

- Det er ufortjent ad helvede til. Undskyld jeg siger det, men det er det bare. Vi var bedre på alle punkter.

- Vi spillede sindssygt godt. Det gjorde begge hold, og det var simpelthen så god en curlingkamp. Men når vi kigger overordnet på det, burde vi vinde, siger Madeleine Dupont.

Kvinderne skal på banen igen lørdag klokken 13.05, hvor holdet skal op imod de schweiziske verdensmestre.