Mens du sov: Dansk OL-håb snydt af vinden

Jesper Hansen fik en god start på OL i skeetskydning i nat, hvor der også var en sensation i bassinet. Ekstra Bladet giver dig overblikket over, hvordan natten er gået. En oversigt over danske resultater er nederst i artiklen

Shotgun! Jesper Hansen har haft en ekstremt lang forberedelse til dette OL, hvor målet soleklart er at indløse forventningerne og ramme podiet (med benene) og helst på øverste trin mandag eftermiddag Tokyo-time.

Verdensranglistens etter, ridderen af den iskolde ro fra Svebølle, levede op til forventningerne i den første runde med haglgeværerne, da han smaskede samtlige 25 duer og dermed holder sig varm i jagten på guldet. Skeetskytterne skal gennem fem runder – tre i dag og to mandag – inden feltet på 30 er kogt ind til seks finalister.

Den finale skulle Jesper Hansen gerne deltage i, og han virkede iskold trods 32 graders skoldhed japansk varme, da han gik i aktion kl. 10.30 lokal tid – 03.30 dansk tid. Vestsjællænderen var efter første runde blandt de 13, der har ramt plet i samtlige 25 skud,

En af hans skarpeste konkurrenter, italieneren Gabriele Rossetti, satte sig selv under gevaldigt pres med to missede duer i rap. Jesper Hansen blev i Rio for fem år siden nummer fem i skeetskydning i en konkurrence, hvor finalecuttet var 121 plettere på 125 skud.

Jesper Hansen var i aktion igen kl. 06.00 dansk tid, hvor vinden satte ham under pres, da duen på hans fjerde skud pludselig blev løftet at et vindstød, så sjællænderen missede. Noget af en presball i en konkurrence, hvor man måske ikke engang kan tillade sig tre missere på 125 skud, hvis man skal ramme finalen.

Men han bevarede den indøvede coolness og strakte alt flyvende til jorden derefter. Fem af de 30 skytter har efter to runder ramt plet 50 gange, Jesper Hansen er i et felt på 11, der er noteret for 49 af 50 mulige træffere.

Kl. 08.30 dansk tid skal skytterne ud i dagens tredje og sidste runde. Mandag venter to runder, og når regnearket efter fem runder er gjort op, går de seks bedste i finalen senere mandag eftermiddag japansk tid.

Gigantisk sensation

Ahmed Hafnaoui vandt helt sensationelt guld i mændenes 400 meter fri. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Natten bød på en gigantisk sensation i Tokyo Aquatics Centre, hvor den tunesiske svømmer Ahmed Hafnaoui vandt guld i 400 meter fri - mod alle odds.

Den 18-årige tuneser kvalificerede sig til finalen med dårligste tid, men formåede alligevel at hamre hånden først i bassinkanten. Det var blot Tunesiens tredje OL-medalje i svømning nogensinde.

Australske Jack McLoughlin og amerikanske Kieran Smith blev nummer to og tre.

Første medaljer til USA

Chase Kalisz tog sejren i 400 meter medley hos herrerne. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Der skulle gå mere end et døgn, før USA snuppede den første medalje, men natten til søndag dansk tid lykkedes det for svømmeren Chase Kalisz, der oven i købet tog den fineste af slagsen.

Den 27-årige amerikaner fejede al modstand til side i 400 meter medley og henviste landsmanden Jay Litherland til andenpladsen. Dermed tog USA to medaljer i et hug i bassinet. Australske Brendon Smith tog sig af bronzen i den disciplin.

USA tog suverænt flest medaljer ved OL i Rio for fem år siden. Her blev det til i alt 121 af slagsen, mens Kina måtte nøjes med 70 på andenpladsen.

Verdensetter sendt ud

Ashleigh Barty er ude af OL efter nederlag i første runde. Foto: TIZIANA FABI/Ritzau Scanpix

Australske Ashleigh Barty, der er nummer et på verdensranglisten og topseedet ved OL, er færdig ved legene efter nederlag i første runde til spanske Sara Sorribes Tormo.



Danske resultater i nat

Svømning

Pernille Blume, Signe Bro, Jeanette Ottesen og Julie Kepp Jensen blev sidst, da de svømmede finale i 4x100 meter fri. Læs mere her.

Roning

Sverri Nielsen vandt sin kvartfinale i singlesculler i suveræn stil og har fortsat kurs mod medalje ved legene, hvor han er blandt favoritterne. Læs mere her.

Roning:

Damefireren uden styrmand kommer ikke til at ro om OL-medaljer, da den i et opsamlingsheat endte sidst. Læs mere her.

Badminton:

Den danske mixeddouble med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje tabte også anden kamp ved OL. Denne gang i to sæt (24-22, 21-19) til de fjerdeseedede indonesere. De tabte også første kamp til Japan.

