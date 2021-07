Mens du sov: Dansk par i midtvejskrise

Dansk mixdouble vandt overraskende første sæt, men måtte strække våben mod japansk par. Ekstra Bladet giver dig overblikket over, hvordan natten er gået. En oversigt over danske resultater er nederst i artiklen

Kæresteparret Alexandra Bøje og Mathias Christiansen åbnede OL som de første danske badmintonspillere og leverede i perioder fremragende spil, men den både private og sportslige mixeddouble måtte alligevel se de japanske favoritter Yuta Watanabe og Arisa Higashino løbe med sejren.

Danskerne vandt første sæt 22-20 men tabte de to næste 11-21 og 15-21.

Bøje og Christiansen førte 6-1 i afgørende sæt og var med helt frem til sidebyttet ved 10-11, men så ramte ’midtvejskrisen’, og All England-vinderne og verdensranglistens nummer fem skruede bissen på. Danskerne måtte slippe taget ved 13-14.

Det danske par møder søndag indoneserne Jordan og Oktavianti i gruppen med fire par, hvor to går videre til kvartfinalerne. Det vundne første sæt kan få betydning i det afsluttende regnskab.

12-årig fik klø

OL's yngste var på kort visit i Tokyo. Foto: LUISA GONZALEZ/Ritzau Scanpix

De Olympiske Leges yngste deltager, syriske Hend Zaza, var også i aktion i nat for første og sidste gang. Den 12-årige bordtennisspiller leverede ingen sensation og tabte med 0-4 til 39-årige Jia Liu fra Østrig.

Hend Zaza kvalificerede sig allerede til OL som 11-årig og har trænet sig op til OL midt i en brutal borgerkrig.

Hun er dog ikke den eneste 12-årige ved OL. Også den britiske skateboarder Sky Brown har sin 13-års fødselsdag til gode, når hun debuterer ved legene. De unge atleter har forårsaget en del debat, som du kan læse mere om her.

Landevejsløb skudt i gang

De danske ryttere er sendt i aktion ved OL. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jakob Fuglsang gik klokken 4 dansk tid i gang med medaljejagten på landevejen. Sammen med Kasper Asgreen, Christopher Juul-Jensen og Michael Valgren repræsenterer han Danmark ved herrernes linjeløb, der forventes afgjort omkring klokken 11 dansk tid.



Ekstra Bladet dækker hele løbet direkte her.

Kina tager første guldmedalje

Yang Qian blev den første guldvinder ved OL i Tokyo. Foto: Ann Wang/Ritzau Scanpix

Det blev Kina, der løb med legenes første guldmedajle. Den kinesiske skytte Qian Yang vandt kvindernes udgave af 10 meter riffel, hvor danskerne Rikke Mæng Ibsen og Anna Skade Nielsen stillede op.

Læs mere her.

Danske resultater i nat

Danske skytter misser OL-finale

Skytterne Rikke Mæng Ibsen og Anna Skade Nielsen er begge færdige i 10 meter riffel efter den indledende runde.



Danske roere klar til semifinalen

Fie Udby Erichsen og Lærke Berg Rasmussen roede sig i nat sikkert videre til semifinalen i dametoeren uden styrmand.

Det samme gjorde Joachim Sutton og Frederic Vystavel deres toer uden styrmand.

Dansk damefirer blev sidst

Danmarks damefirer må ud i et opsamlingsheat mandag for at nå finalen, efter de endte sidst i det indledende heat.

Du kan se hele lørdagens danske OL-program her.