Mens du sov: Danske op- og nedture

Mia Blichfeldt og Maja Jager er færdige ved OL, mens Sverri Nielsen er klar til finalen. Vi giver dig et overblik over natten set med danske briller

Blichfeldt fik bank

Den sidste kvindelige danske spiller er tjekket ud af den olympiske badmintonturnering.

Mia Blichfeldt kunne ikke hamle op med Pusarla Sindhu fra Indien, som vandt ottendedelsfinalen i to sæt med cifrene 21-15, 21-13.

Blichfeldt fik ikke meget modstand i gruppespillet, hvor hun fejede modstandere fra Australien og Bulgarien af banen uden at blinke.

Men Sindhu er som nummer syv på verdensranglisten en modstander af en helt anden kaliber.

Efter en god start mistede den 23-årige dansker hurtigt initiativet til den stærke modstander, som hun forinden havde tabt fire ud af fem indbyrdes møder med.

Sindhu tvang Blichfeldt til fejl, og som forestillingen skred frem, blev det mere og mere tydeligt, hvilken vej det gik.

I herrernes singleturnering er både Anders Antonsen og Viktor Axelsen stadig med. Læs mere om Blichfeldts nedtur her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dansk medaljehåb sendt ud

Maja Jager er tidligere verdensmester. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Maja Jager er færdig ved OL.

Den danske bueskytte var natten til torsdag i aktion i sine første kampe i knockoutfasen ved legene i Tokyo.

Den første - 32.-delsfinalen - endte med en sejr over indonesiske Diananda Choirunisa, men kort efter endte det altså med exit i 16.-delsfinalen.

Russiske Ksenia Perova sendte den danske ex-verdensmester ud.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sverri Nielsen finaleklar

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Sverri Nielsen er klar til at kæmpe om medaljer ved OL.

Den færøske roer, der repræsenterer Danmark, sikrede sig natten til torsdag en plads i finalen i singlesculler.

Det gjorde han ved at blive nummer to i sin semifinale, hvor de tre bedste gik videre.

Finalen i singlesculler afholdes fredag 02.45 dansk tid. Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dansk BMX-succes

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Simone Tetsche Christensen skal i aktion igen ved OL natten til fredag.

Tidligt torsdag morgen sikrede den danske BMX-rytter sig nemlig en plads i semifinalen ved legene i Tokyo.

Det gjorde den 27-årige dansker i sikker stil ved at blive henholdsvis nummer tre, to og to i de tre indledende løb. Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Øvrige danske resultater

Desuden missede Signe Bro og Pernille Blume finalen i 100 meter fri, mens der var bronzemedalje til den danske toer uden styrmand.

Dagens program for de danske atleter kan findes her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

