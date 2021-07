Mens du sov: Guld-helt er hot i bassinet

Brandvarm amerikaner satte tyk streg under sin status som en af OL's største guldmedalje-jægere

Caeleb Dressel er mere end hot i bassinet. Den 24-årige amerikaner nappede i nat sin tredje OL-guldmedalje, da han vandt 100 meter butterfly.

Dermed holder han støt kursen mod seks guldmedaljer ved samme OL.

Det har Michael Phelps (to gange), Mark Spitz og Kristin Otto er de tre svømmere, der foreløbig har leveret den præstation.

Caeleb Dressel vandt 100 m butterfly i 49.45, som er ny verdensrekord – han havde selv den gamle.

Kæmpe sensation er OL's store eventyr

Foto: Pedro Pardo/AFP/Ritzau Scanpix

Guatemala og badminton er sjældent to ord, der bliver brugt i samme sætning. Men ved OL i Tokyo er der ved at blive lavet godt og grundigt om på det.

En helt sensationel udvikling har fundet sted i herrernes singleturnering, og historien om Kevin Cordon er blevet et de helt unikke olympiske eventyr.

Den 34-årige badmintonspiller fra Guatemela overraskede nok engang i kvartfinalen, hvor han besejrede Hee Heo Kwang, og nu er medaljer pludselig indenfor rækkevidde. For manden, der er nummer 59(!) på verdensranglisten.

Først og fremmest glæder Cordon sig bare over at være nået blandt de fire sidste, hvilket i sig selv naturligvis er en enorm bedrift for den ukendte helt.

- Selvfølgelig ændrer en OL-semifinale mit liv. Efter at have spillet professionel badminton i mange år er det resultater som disse, der er helt utrolige. Når man træner med hjertet og passion, så vil de gode ting komme.

Cordon møder Viktor Axelsen i semifinalen.

OL-sprinter bliver fældet for doping

Blessing Okagbare ses her på det olympiske stadion i Tokyo. Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Den nigerianske sprinter Blessing Okagbare er med omgående virkning blevet suspenderet og smidt ud af OL

Det sker, efter at den nigerianske kvinde 19. juli afleverede en dopingprøve, der viser, at hun har benyttet sig af væksthormoner, hvilket ifølge antidopingreglerne ikke er tilladt.

Det meddeler Atletikkens Integritetsenhed (AIU). Prøven blev analyseret fredag 30. juli.

32-årige Okagbare er en af sit lands største atletikstjerner og har allerede været i aktion ved OL i Tokyo, hvor hun løb sig videre fra de indledende heats i 100-meterløb i den niendebedste tid.

Hun skulle have deltaget i semifinalen lørdag, men det kommer hun altså ikke til.

Danske resultater fra natten