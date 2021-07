Mens du sov: Guldhelt kastede op - ført væk i kørestol

Dramatisk norsk guld-eufori, en dansker på pletten og et bemærkelsesværdigt brasiliansk skydetelt har tegnet nattens olympiske højdepunkter

Den første skandinaviske medalje er en realitet ved OL i Tokyo, og den blev af fineste karat.

27-årige Kristian Blummenfelt sendte natten til mandag Norge i olympisk ekstase ved at vinde guld i mændenes triatlon.

Han fik en mareridtsstart i vandet, men rejste sig siden på cyklen og var totaldominerende i løbet.

Derfor kunne han passere målstregen i ensom majestæt efter at have sat sine nærmeste konkurrenter i frontgruppen, briten Alex Yee og newzealænderen Hayden Wilde, med et afgørende ryk forinden.

Dermed var det første norske OL-guld i triatlon en realitet, men kraftpræstationen havde sin pris.

Umiddelbart efter triumfen kastede Blummenfelt op i målområdet og måtte fragtes væk i kørestol.

- Jeg vidste, at jeg ikke havde farten i en spurt, så hvis jeg skulle vinde, måtte jeg gå helhjertet efter det i de sidste fem minutter. Jeg gravede så dybt som muligt hele vejen ind. Der var ikke så meget igen, forklarede den olympiske mester til VG.

Starten på triatlon var besynderlig, da en båd blokerede for feltet, så der måtte laves omstart.

Perfekt dansk runde

Jesper Hansen ses her bagest til venstre på førstedagen. Foto: Ann Wang/Ritzau Scanpix

Ærgrelsen over søndagens runde var tilsyneladende glemt for den danske skeetskytte Jesper Hansen, der natten til mandag dansk tid leverede en perfekt fjerde runde med 25 nedlagte lerduer på lige så mange forsøg.

Danskeren havde endda overskud til at forsyne sin amerikanske konkollega Phillip Jungman med en flaske vand i den bagende varme på Asaka Shooting Range i Tokyo, hvor vi dog trods alt var velsignet med et par skyer på himlen.

Jesper Hansen fik dermed hentet lidt af det tabte fra søndagens runde to og tre, hvor han missede henholdsvis en og to duer. Han får dog fortsat svært ved at nå finalen efter femte og sidste kvalifikationsrunde, der skydes klokken 6 dansk tid.

Den tidligere verdensmester er samlet nummer ni inden sidste kvalifikationsrunde, hvor kun de bedste seks går videre til finalen. Det kræver dermed sandsynligvis endnu en perfekt runde og andres ulykke, hvis et af de store danske håb skal skyde om medaljer klokken 8.50 dansk tid.

16(!) skud fra enmandshær

Leonardo Dutra stod for et meste af den brasilianske offensiv mod Frankrig. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Leonardo Dutra havde nappet en stor sjat af billetterne og skød flittigt – men forgæves – da Brasilien i nat dansk tid tabte 29-34 til de franske ’Experts’.

Den brasilianske back bragede ikke færre end 16 skud afsted og scorede på de ti – han scorede faktisk hver gang, han ramte målet. Fire forsøg i blokken, et forbi og et på stolpen måtte skrives på tabskontoen.

Frankrig cruisede afsted, førte komfortabelt hele vejen, og veteranen Nikola Karabatic (4/4) kunne ligesom resten af holdet nøjes med at spille en halv time.

De to mandskaber spiller i den anden halvdel af turneringen, som Danmark parres med i kvartfinalerne.

Det var Frankrig, Danmark nedkæmpede i OL-finalen anno 2106 i Rio.

Danskere i aktion mandag