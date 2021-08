Mens du sov: Håndskriften sagde det hele

Et historisk guld til Neisi Dajomes Barrera blev fulgt op af en følelsesladet medaljeceremoni, hvor hun sendte kærlighed til to afdøde familiemedlemmer

Historisk OL-guld

Vægtløfteren Neisi Dajomes Barrera skrev sig natten til mandag dansk tid ind i historiebøgerne.

Med sin triumf i vægtklassen for 76 kilo blev ecuadorianeren den første kvinde i sit hjemland til at vinde OL-guld.

Den bomstærke vægtløfter blev noteret for 263 point og var ganske overlegen i konkurrencen. Men sejren blev alligevel først en realitet efter stor dramatik, da hendes sidste løft først blev underkendt. En appel sørgede dog for, at Barrera kunne ånde lettet op.

Vejen til OL-guldet havde inden da allerede været en hård følelesmæssig rejse for den 23-årige kvinde. Det bevidnede skriften på hendes venstre hånd, da hun blev hyldet under medaljeceremonien.

Her stod 'mama & hermano' (mor og bror, red.), og forklaringen herpå havde en trist baggrund. De to familiemedlemmer var gået bort for henholdsvis to og tre år siden.

- Jeg har været igennem en hård periode. Jeg mistede min mor og senest også min bror Javier. Det er deres fortjeneste, at jeg er her i dag, og alt, jeg opnår, er dedikeret til minde om dem, siger guldvinderen ifølge BBC Mundo.

Dansk guldhåb sikkert i semifinalen

Emma Aastrand Jørgensen fik en lidt tung start på kajakroernes 200 meter, men lollikken roede sig uden problemer i front og kunne ubesværet glide over målstregen i tiden 41.572 sekunder.

Dermed drøner danskeren direkte i tirsdagens semifinaler på K200 og kunne efter dagens dont smutte hjem i lejren og forberede sig på semi og forhåbentlig finale, hvor hun hører til i favoritfeltet og er et hedt dansk medaljehåb.

Sara Corfixsen Milthers sluttede næstsidst i heat fire og skal i opsamlingsheat for at ro sin chance. Den 19-årige OL-debutant roede ind i 53.863 sekunder

Norsk bekymring før dansk OL-gyser

Norges håndboldlandshold må sandsynligvis se bort fra en af holdets bærende kræfter i tirsdagens OL-kvartfinale mod Danmark.

Det oplyser landsholdslæge Thomas Torgalsen ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Christian O'Sullivan beskadigede tommelfingeren på sin kastearm i Norges kamp mod Frankrig søndag.

Efterfølgende tilbragte spilleren flere timer på to hospitaler i Tokyo, hvor lægerne konstaterede, at tommelfingeren er kommet ud af led.

- Det er ikke lykkedes lægerne at få fingeren ordnet, udtaler Torgalsen i en pressemeddelelse natten til mandag dansk tid.

Lægen oplyser, at spilleren har fået fortalt, at der skal en mindre operation til for at få tommelfingeren på plads.

- Vi håber, at den kan blive udført i løbet af dagen på et hospital i Tokyo. Det er mest sandsynligt, at han ikke kan spille mere i OL-turneringen, siger lægen.

