Mens du sov: Hun tør ikke komme hjem

Olympiske guldvindere skal forklare sig, belarusisk sprinter får asyl i Polen og norske favoritter skriver historie. Få nattens OL-overblik her

Belaruser forlader OL efter mareridt

Kristina Timanovskaya har tidligt onsdag morgen lokal tid indledt sin rejse mod Polen, der har givet den afhoppede belarusiske sprinter asyl.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og Tass.

Mandag søgte Timanovskaya tilflugt på den polske ambassade, og samme dag udstedte de polske myndigheder et humanitært visum til den 24-årige OL-atlet og hendes kæreste.

Timanovskaya er havnet i uføre efter kritik af sit nationale atletikforbund ved OL. Efterfølgende missede hun sin deltagelse i sit indledende heat på 200 meter - ifølge hende fordi de belarusiske ledere forsøgte at tvinge hende på et fly hjem.

Kort forinden havde hun i en video på Instagram kritiseret Belarus' atletikforbund.

Timanovskaya hævder, at forbundet bag om ryggen på hende planlagde hendes deltagelse i en stafet ved OL, hvilket hun fortalte på de sociale medier.

- Det viser sig, at vores store ledere som altid bare besluttede alt for os, sagde hun i en video på Instagram, som efterfølgende er blevet fjernet.

For at undgå at blive sendt hjem til Belarus, hvis politiske situation har afstedkommet sanktioner fra EU, tog hun søndag kontakt til Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og bad om hjælp.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Få det fulde overblik over danskerne ved OL her

Guldvindere skal forklare sig

Sport og politik skal ikke blandes sammen.

Det er kort og godt budskabet på bundlinjen ud for punkt nummer 50 i det officielle regelsæt hos den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Arrangørerne har op til legene i Tokyo åbnet for visse undtagelser, og det har eksempelvis været tilladt at knæle før og under konkurrencer.

Medaljeceremonier er imidlertid en anderledes hellig størrelse, hvor man helt og holdent håndhæver protokollen uden parenteser.

Af den grund er de kinesiske guldvindere Bao Shanju og Zhong Tiansh nu kommet i fokus for mere end bare deres præstation på cykelbanen.

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Duoen, der triumferede i sprintdisciplinen i banecykling, bar efterfølgende et emblem med et billede af Kinas tidligere kommunistiske leder, Mao Zedong.

Og episoden til medaljeoverrækkelsen bliver nu undersøgt, skriver Reuters.

- Vi har kontaktet Kinas olympiske komité og bedt dem om at afgive en forklaring i forhold til situationen, siger Mark Adams, der er talsmand for IOC.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Verdensrekord i finalen

Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvis man i atletikverdenen begynder at anse 400 meter hæk som den nye konge- og dronningedistance, er der ikke noget at sige til det efter dette OL.

For først satte Karsten Warholm verdensrekord i finalen tirsdag hos mændene efter et drøn af en finale, og onsdag morgen var det så amerikanske Sydney McLaughlins tur til at gøre ham kunsten efter.

OGSÅ efter en finale, vi sent glemmer.

Landsmanden Dalilah Muhammed fik den bedste start og lå fint i kurven frem mod opløbsstrækningen. Hun førte tilmed over den sidste hæk, men så satte McLaughlin spurten ind og tordnede over målstregen i 51.46 sekunder – en forbedring af hendes egen rekord på 51.90 fra udtagelsesstævnerne i juni.

Hollandske Femke Bol satte europarekord og tog bronze i et løb, hvor fem ud af otte løbere satte personlig rekord.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Norsk strandhelte skriver historie

Foto: Martin Bernetti/Ritzau Scanpix

Beachvolley er som oftest noget, der leder tankerne hen på strande i Brasilien eller sydeuropæiske kyststrækninger.

Men i Norge er man nu også ret godt med. I hvert fald når det gælder den internationale elite.

Det satte duoen Anders Moi og Christian Sørum en tyk streg under natten til onsdag, hvor de smashede sig i semifinalen i den olympiske turnering.

Det er første gang nogensinde, at Norge når så langt i denne konkurrence, skriver Dagbladet.

Nogen stor overraskelse er det dog ikke.

Moi og Smørum ankom til OL som guldfavoritter, og de er da også nummer et på verdensranglisten.

Men vejen til semifinalen har ikke været uden bump.

Den norske duo har beklaget sig over sandet i OL-arenaen og tabte tidligere i turneringen deres gruppefinale til russiske Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov.

Drømmen om guld lever imidlertid stadig efter nattens sejr i sandet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan se en oversigt over onsdagens danske program her.