Mens du sov: Medaljevindere smidt ud

To georgiske medaljevindere er blevet smidt ud af OL-byen for at bryde restriktioner, mens Anna Emilie Møller ikke kvalificerede sig til finalen i 3000 meter forhindringsløb. Ekstra Bladet giver dig nattens overblik

Læs alt om Pernille Blumes bronzemedalje fra i nat

Smidt ud af OL-byen

Lasha Shavdatuashvili (tv) må ikke længere komme i OL-byen. Foto: JACK GUEZ/Ritzau Scanpix

To sølvmedaljevindere i judo fra Georgien er blevet frataget deres akkrediteringer til OL for at bryde legenes coronaregler ved at forlade OL-byen.

Det oplyser en embedsmand fra Georgiens Olympiske Komité lørdag.

Der er tale om atleterne Vazha Margvelashvili og Lasha Shavdatuashvili på henholdsvis 27 og 29 år.

De er blevet straffet for at tage på sightseeing i Tokyos gader for at fejre deres sølvmedaljer.

Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anna Emilie Møller er ude

24-årige Anna Emilie Møller deltog også ved OL i Rio for fem år siden. Foto: Antonin Thuillier/Ritzau Scanpix

Den danske forhindringsløber Anna Emilie Møller må for anden gang rejse hjem fra et OL efter de indledende heats i 3000 meter forhindringsforløb.

Blovstrød-løberens tid på 9 minutter og 31,99 sekunder rakte til en plads som nummer 21 ud af 41 løbere på tværs af de tre indledende heats, hvorfra 15 gik videre til finalen.

Hun deltog i det tredje og sidste af de indledende heats. Danskeren placerede sig midt i feltet til en start, men var ikke med i den sjove gruppe, da feltet knækkede over.

Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blumes kæreste vandt sølv

Foto: ATTILA KISBENEDEK/Ritzau Scanpix

Det må alligevel høre til sjældenhederne, at et kærestepar med få minutters mellemrum og på den samme distance svømmer sig på hver sit olympiske medaljepodie. Men det var lige præcis, hvad Pernille Blume og franske Florent Manaudou gjorde i nat.

Florent Manaudou tog sølv på 50 meter fri i 21.55 sekunder, det amerikanske fænomen Caeleb Dressel var nok engang urørlig og tog sit fjerde guld ved dette OL i tiden 21.07 sekunder, der samtidig er ny olympisk rekord.

Dermed var Caeleb Dressel ikke færdig med at storme medaljepodiet. Han snuppede sin femte guldmedalje i 4 gange 100 meter medley, hvor USA i 3.26.78 satte ny verdensrekord – den gamle var såmænd også ved at blive ramt af sidste udløbsdato. Den lød på 3.27.28 og blev sat af USA i Rom så langt tilbage som 2009.

Nogen vil sikkert undre sig over, hvorfor den mon holdt så længe…

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan se en oversigt over søndagens danske program her.