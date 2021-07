Mens du sov: Slår dansk verdensrekord

Rikke Møller Pedersens verdenrekord blev slået i nat, hvor der også var en stærk dansk præstation på BMX'en og et hurtigt exit på atletikbanen. Ekstra Bladet giver dig overblikket over natten, der er gået

Slår dansk verdensrekord

Tatjana Schoenmaker (nummer to fra højre) blev omfavnet af flere af sine konkurrenter, efter at det var gået op for hende, at hun havde sat ny verdensrekord. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Rikke Møller Pedersen er ikke længere den hurtigste kvindelige svømmer nogensinde over 200 meters brystsvømning.

Natten til fredag dansk tid blev danskerens verdensrekord slået af sydafrikanske Tatjana Schoenmaker, da hun vandt OL-guld i bassinet i Tokyo.

Schoenmaker kom i mål i tiden 2 minutter og 18,95 sekunder. Det er 0,16 sekunder hurtigere end Rikke Møller Pedersens verdensrekord, som hun satte til i 2013 ved langbane-VM.

Tatjana Schoenmaker satte onsdag ny olympisk rekord med en tid, der var 0,05 sekunder langsommere end Møller Pedersens verdensrekord, men kan altså nu også kalde sig verdens hurtigste.

Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Overraskende dansk finale

Simone Tetsche Christsensen i rødt blev nummer seks ved OL. Foto: REUTERS/Christian Hartmann /Ritzau Scanpix

Simone Tetsche Christensen blev nummer seks i BMX-finalen, der blev vundet af Bethany Schriever fra Storbritannien.

Den 27-årige kører fra Bjerringbro var overraskende i finalen efter halvandet år, hvor hun kun kørte et løb i februar 2020 og EM for 14 dage siden, hvor hun blev nummer fire.

Corona, skader og operationer har ødelagt meget, men formåede alligevel at komme blandt de otte bedste i verden i Tokyo.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dansker sendt hjem efter første løb

Ole Hesselbjerg (øverst i sorte shorts og rød trøje) er indehaver af den danske rekord på 3000 meter forhindringsløb. Foto: Antonin Thuillier/Ritzau Scanpix

Efter kun at have været i aktion i næsten otte og et halvt minut kan Ole Hesselbjerg pakke tasken og rejse hjem fra OL.

Den danske løber gik ikke videre til finalen, da de indledende heat i 3000 meter forhindringsløb natten til fredag blev afviklet på det olympiske stadion i Tokyo.

Hesselbjerg sluttede som nummer syv i sit heat med tiden 8 minutter og 24,08 sekunder. Det er 3,66 sekunder langsommere end Hesselbjergs danske rekord og rakte altså ikke til avancement.

Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Øvrige danske resultater

Roning

Sverri Nielsen blev skuffende kun nummer fire i finalen. Læs mere her.

Golf

De danske golfspillere er også i aktion i dag, men spillet er pt. afbrudt på grund af risiko for lynnedslag. Joachim B. Hansen er på den delt 11. plads fem slag under par, mens Rasmus Højgaard er helt nede som nummer 50 et slag over par.

Dagens resterende program for de danske atleter kan findes her.