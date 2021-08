Mens du sov: Stjernens ulykkelige exit

Diniz' kedelige exit

Det var det. En forrygende karriere stoppede på et fortov i Tokyos bagende hede fredag morgen lokal tid. Franske Yohann Diniz opgav at fuldføre karrierens sidste løb, da mændene afviklede 50 km kapgang.

Den 43-årige legende var måske ikke favorit til at vinde, men han er trods alt indehaver af verdensrekorden og er tidligere verdensmester.

Men OL har aldrig været hans ven. I Beijing måtte han trække sig med maveproblemer. I London blev han otter men omgående diskvalificeret for at modtage en vandflaske for tæt på mål. Og i Rio havde han svære maveproblemer, der betød, at han besvimede flere gange. Alligevel kæmpede han sig i mål som nummer otte!

I Tokyo var den gal igen.

- Jeg havde ondt i maven og måtte på toilettet. Jeg kom igen op til den førende gruppe, men jeg havde ikke gode ben, og jeg var træt, forklarede han efterfølgende til L'Équipe.

- Jeg havde vejrtrækningsproblemer, og jeg var bare ikke, hvor jeg skulle være, kom det fra en skuffet stjerne, der dermed sluttede en fornem karriere med en stor skuffelse.

Polske Dawid Tomala vandt guld.

Læs mere her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tangerer Paul Elvstrøm

Jesús Ángel García Bragado fotograferet tilbage i 2015. Fotograferne i Tokyo formåede ganske enkelt ikke at fange ham i feltet i Tokyo...Foto: Michael Kappeler/AP/Ritzau Scanpix

Jesús Ángel García Bragado har ikke alene ét af OL's fedeste navne, han har hun også deltaget i otte OL.

Fredag morgen gennemførte han mændenes 50 km kapgang. Det blev til en beskeden 35. plads, men hvad gør det, når man kan sige, at man har været med otte gange?!?

Det er der ikke mange, der kan prale af.

51-årige Jesús Ángel García Bragado OL-debuterede i Barcelona i 1992. Det var dengang, stjernerne hed Carl Lewis, Vitaly Scherbo og Michael Jordan.

I Tokyo kom han op på siden af Paul Elvstrøm og 11 andre OL-deltagere med otte deltagelser på cv'et.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bronze-Emma i ny semifinale

Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Den danske K4'er havde en skuffende start på OL med en femteplads i det indledende heat på 500 meteren.

Det betød opsamlingsheat for Emma Aastrand Jørgensen, Sara Corfixen Milthers, Bolette Nyvang Iversen og Julie Frølund Funch.

Her lykkedes missionen til gengæld, om end danskerne ikke overbeviste om, at der nødvendigvis ligger en medalje og lurer. Den danske båd blev sekser.

Det var dog nok til en semifinale, der finder sted lørdag morgen dansk tid.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Smidt ud af OL

Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Cheftræner for det hviderussiske atletikhold, Juri Moisevitj, og træner Artur Shumak er ifølge en anonym embedsmand blevet ført ud af OL-byen, hvor atleterne opholder sig under legene.

Det sker, fordi de angiveligt forsøgte at sende den hviderussiske sprinter Kristina Timanovskaya hjem fra legene i Tokyo.

Det bekræftes af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) på Twitter.

- Af hensyn til trivslen blandt atleterne under Hvideruslands Olympiske Komité, der stadig er i Tokyo, og som en foreløbig foranstaltning annullerede IOC akkrediteringen for de to trænere, Artur Shumak og Juri Moisevitj.

- De to trænere blev bedt om at forlade den olympiske by øjeblikkeligt, hvilket de gjorde.

Læs mere her

--------- SPLIT ELEMENT ---------