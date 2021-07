Mens du sov: Triumf efter brøler

Ekstra Bladet giver dig morgenens overblik: Annemiek van Vleuten troede, at hun havde vundet guld i søndagens linieløb, men måtte nøjes med sølv. Natten til onsdag blev hun så olympisk mester i enkeltstart

Med armene i vejret kørte hun over stregen og var overbevist om, at det olympiske guld var hjemme i søndagens linjeløb.

Den hollandske cykelrytter Annemiek van Vleuten måtte dog efterfølgende indse, at hun 'blot' havde taget sølv. Natten til onsdag dansk fik hun så svaret igen.

På den 22,1 kilometer lange enkeltstart var den hollandske stjerne hurtigst, og denne gang var den god nok. Hun er nu olympisk mester.

Den hollandske stjerne har vundet sølv og guld ved OL i Tokyo. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Van Vleuten kom i mål i tiden 30 minutter og 13 sekunder med næsten et minut ned til Schweiz' Marlen Reusser, der tog sølv. Hollandske Anna van der Breggen satte sig på bronzen.

Danske Emma Norsgaard blev nummer 17 af de 25 startende.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Norsk medaljehåb knust: Kæntrede

Foto: Leah Millis/Ritzau Scanpix

Kristoffer Brun og Are Strandli fra Norge endte i vandet cirka 250 meter fra mål i semifinalen i letvægts dobbeltsculler.

De lå nummer to hele vejen, men det endte altså galt i den stærke vind, hvor båden kæntrede.

- Det er helt uvirkeligt. Det er et mareridt, vi ikke vågner fra, siger Strandli.

- Det mest absurde øjeblik i mit liv. Det er absolut forfærdeligt, at det sker i en olympisk semifinale, siger Brun ifølge VG.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Slem skade ødelægger dansk storsejr

De danske håndboldherrer vandt sikkert med 31-21 over Bahrain efter en pauseføring på 12-7, men der var også en kedelig nyhed til landstræner Nikolaj Jakobsen.

Lasse Andersson måtte halte fra banen allerede efter ti minutter med en grim ankelskade. Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dansk plads i ottendedelsfinalen

Mia Blichfeldt uddelte store klø til sin bulgarske modstander onsdag ved OL i Tokyo. Foto: Leonhard Foeger/Reuters

Mia Blichfeldt vandt 2-0 i sæt over bulgarske Linda Zetchiri og er nu klar til ottendedelsfinalen mod den regerende verdensmester Pusarla Sindhu fra Indien.

26-årige Sindhu fører 4-1 i indbyrdes opgør mod danskeren og vandt seneste møde, selvom Blichfeldt har vundet den indbyrdes kamp tidligere på sæsonen. Blichfeldt er seedet 13'er i turneringen. Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dansk overraskelse: I spil til medaljer

Frederic Vystavel og Joachim Sutton roede sig onsdag i finalen i toer uden styrmand. Foto: Lee Jin-Man/Ritzau Scanpix

Den danske roduo i toer uden styrmand Frederic Vystavel og Joachim Sutton er klar til finalen ved OL, efter at duoen sluttede som nummer to i sin semifinale. Læs mere her.

Følg Ekstra Bladets OL-livedækning her