Mens du sov: Vild dansk dag på golfbanen

Dansk succes på golfbanen

Foto: Murad Sezer/Reuters/Ritzau Scanpix

De fik en fin start på golfturneringen onsdag med runder i et og to slag under par, men det var ingenting sammenlignet med det, Nanna Koerstz Madsen og Emily Pedersen fyrede af på 2. runde torsdag morgen dansk tid.

Nanna Koerstz Madsen leverede seks birdies og en eagle, mens Emily Pedersen nåede op på hele otte birdies og en eagle, hvilket placerede dem på en delt førsteplads, da de var færdige med deres runder.

Der manglede dog en stor portion af feltet, og det er i skrivende stund endnu uklart, hvor i feltet danskerne ligger, når 3. runde begynder fredag.

Anden medalje til Emma

Emma Aastrand Jørgensen tager fra Tokyo med to bronzemedaljer, efter hun torsdag morgen vandt sin anden medalje ved legene på 500 meter-distancen i enerkajakken.

Maribo-roeren fik en fin start men faldt så lidt tilbage og var en overgang nummer seks. De sidste 100 meter leverede hun dog en forrygende slutspurt og nappede lige præcis en medalje efter New Zealand og Ungarn.

Endnu en bronzemedalje til Emma Aastrand Jørgensen.

Danske rekorder rakte ikke

Foto: Andrew Boyers/Reuters/Ritzau Scanpix

For to måneder siden satte de dansk rekord i Geneve, da de tilbagelagde de fire gange 100 meter i 43,71 sekunder. Men den fik ikke lov at stå længere end til 5. august, hvor Mathilde U. Kramer, Astrid Glenner-Frandsen, Emma Beiter Bomme og Ida Karstoft barberede yderligere to tiendedele af ved OL i Tokyo.

43,51 sekunder tog det dem at komme i mål, hvilket affødte en stor jubel på det danske hold.

Så gjorde det mindre, at de kun blev nummer syv i heatet og var uden chance for at komme videre.

- Vi er lettede over, at vi slog dansk rekord. Vi kunne godt optimere lidt, men vi vidste godt, vi ikke kunne løbe i finalen, sagde Mathilde U. Kramer til DR Sporten umiddelbart efter.

Også den mandlige stafet slog dansk rekord, og tiden var hurtig nok for det japanske hold til at komme i finalen i det andet heat. Men ikke for danskerne, der røg ud.

- Jeg er ikke kommet for at danse. Vi tog ikke finalepladsen, og det er pisseærgerligt. At vi satte dansk rekord med et sekund er godt, men lige nu kan vi ikke bruge det til så meget, sagde Kojo Musah til DR.

Stafetkvinder blev nr. syv og satte dansk rekord.

Legenden styrtede flere gange

Foto: Jens Dresling

Styrt i alle tre gennemløb betød, at Rune Glifberg ikke kvalificerede sig til OL-finalen i skateboard-disciplinen park torsdag morgen dansk tid.

Der var mulighed for at opnå 100 point i hvert løb, men for danskeren blev det bare til henholdsvis 6,24, 37,61 og 6,11 point.

Se det sidste run: Rune Glifbergs OL-eventyr sluttede desværre alt for tidligt.

