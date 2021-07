Mia Blichfeldt blev sin egen værste fjende i OL-exit

Den sidste kvindelige danske spiller er tjekket ud af den olympiske badmintonturnering.

Mia Blichfeldt kunne ikke hamle op med Pusarla Sindhu fra Indien, som vandt ottendedelsfinalen i to sæt med cifrene 21-15, 21-13.

At Blichfeldt mødte sin endestation her, er måske ikke så mærkeligt. Den 23-årige dansker føler nemlig, at hun ikke blot kæmpede mod den stærke inder. Hun kæmpede i lige så høj grad mod sig selv.

- Det var, som om det hele kollapsede i andet sæt. Det var svært at samle mine tanker og prøve at give mig selv chancen for at spille en god kamp.

- Det blev meget negativt, og jeg følte pludselig, at jeg havde to modstandere, siger Mia Blichfeldt.

Hun fik ikke meget modstand i gruppespillet, hvor hun fejede modstandere fra Australien og Bulgarien af banen uden at blinke.

Men Sindhu er som nummer syv på verdensranglisten en modstander af en helt anden kaliber.

Blichfeldt havde forinden tabt fire ud af fem indbyrdes møder med torsdagens modstander. Og hun gjorde det altså ikke nemmere for sig selv med nogle lidt opgivende attituder, som kampen skred frem.

- Jeg havde rigtig mange chancer i første sæt, hvor det glippede. Det fik jeg ikke rigtig sluppet inden andet sæt. Jeg kæmpede med mine tanker og med det pres, hun lagde på mig.

- Min dialog bliver nogle gange meget indadvendt og negativ. Det gør jo ondt, når man snakker hårdt til sig selv. Det er ikke særlig konstruktivt, når der samtidig står en stærk modstander på den anden side.

- Jeg arbejder med en sportspsykolog og med Jesper (træner Jesper Hovgaard), og jeg er rigtig ked af, at jeg ikke fik brugt ham, fordi jeg lukkede mig så meget inde, siger Mia Blichfeldt.

Som kampen skred frem, blev det mere og mere tydeligt, hvilken vej det gik.

Især andet sæt formede sig reelt som en slags nedtælling til Blichfeldts afsked med OL-turneringen.

Sindhu bragte sig foran 5-0 og fastholdt et komfortabelt forspring i hele sættet mod den frustrerede dansker.

- Jeg prøvede at sige til mig selv, at jeg skulle vågne op og stramme ballerne. Jeg synes, det var mig, der tabte kampen. Det var ikke hende, der vandt den.

- Jeg vidste jo godt, at det ikke ville blive dette OL, hvor jeg tog en medalje med hjem. Jeg skulle ud og have erfaringer med, hvad det er for en størrelse, og hvordan forberedelserne skal være.

- Jeg vil bruge de ting, jeg har lært i de seneste 12 dage, til at tage med til Paris næste gang.

- Jeg er glad for, at jeg nåede ottendedelsfinalen, men jeg vil også gerne til OL for at kæmpe om de flotte, flotte medaljer.

Dermed er der ikke flere danske damespillere tilbage i turneringen.

Tidligere er damedoublen med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen røget ud. Det samme er Alexandra Bøje i mixeddoublen med Mathias Christiansen.