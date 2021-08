Minimalt forspring sikrer Italien imponerende stafetguld

FAKTA: Sådan kom Danmarks OL-medaljer i hus

Julie Leth og Amalie Dideriksen sikrede sig fredag sølvmedaljer i parløb på cykelbanen ved OL.

Danmark har nu to guldmedaljer, tre sølvmedaljer og fire bronzemedaljer ved legene i den japanske hovedstad, Tokyo.

Dermed har de danske atleter levet op til den målsætning på mellem otte og ti medaljer, som Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark satte før OL.

Og Danmark er også sikret en tiende medalje, idet håndboldherrerne spiller OL-finale lørdag.

Her er et overblik over de danske medaljer ved legene i Tokyo:

* Guld

Sejlsport: Anne-Marie Rindom.

Efter en nervepirrende medaljesejlads tog Anne-Marie Rindom guldet i Laser Radial. Det er en flot forbedring af danskerens bronzemedalje fra OL i Rio i 2016. Især rivalen Marit Bouwmeester pressede danskeren, men hollænderen måtte slutteligt nøjes med bronzen.

Badminton: Viktor Axelsen.

På suveræn vis udraderede Viktor Axelsen kinesiske Chen Long, der kom til OL som regerende olympisk mester. Den titel tilhører nu danskeren, der ikke levnede en ellers velspillende Chen Long nogen chance i finalen. Axelsen tabte ikke et eneste sæt i OL-turneringen, og også finalen blev vundet i overbevisende stil med cifrene 21-15, 21-12.

* Sølv

Skeetskydning: Jesper Hansen.

Danskeren rejste sig fornemt efter en halvskidt start på OL. Danskeren fik akkurat klemt sig med i den olympiske finale på sjette og sidste mandat. Og i finalen leverede han fornemt og vandt sølv efter amerikaneren Vincent Hancock, der var helt suveræn med 59 træffere ud af 60 mulige i finalen.

Banecykling: 4000 meter holdforfølgelsesløb.

Danmark var storfavorit forud for OL, men i finalen kørte Italien marginalt hurtigere. 0,166 sekunder lød forskellen på de to hold efter 4000 meter, som begge hold tilbagelagde hurtigere end den nu tidligere verdensrekord. Men Italien var altså hurtigst, og derfor måtte Frederik Rodenberg, Niklas Larsen, Rasmus Lund og Lasse Norman Hansen nøjes med sølv.

Banecykling: Amalie Dideriksen og Julie Leth, parløb.

Danskerne var stærke i løbets sidste halvdel og tog sammen med de suveræne briter og russerne en omgang på feltet og dermed 20 point. Det blev afgørende. Briterne var stærkest fra start til slut og vandt guldet i suveræn stil foran danskerne og russerne.

* Bronze

Roning: Frederic Vystavel og Joachim Sutton, toer uden styrmand.

Duoen lignede på forhånd ikke et oplagt bud på en dansk medaljevinder, men imponerede ved OL. I det indledende heat og i semifinalen blev det til henholdsvis en første- og en andenplads, og så var finalebilletten hjemme. I kampen om medaljerne lagde danskerne sig tidligt blandt de forreste og holdt sig altså der helt frem til målstregen.

Svømning: Pernille Blume, 50 meter fri.

Den danske svømmestjerne var spået til at tage endnu en olympisk medalje, om end hun denne gang måtte svømme under mere bevågenhed og større pres end i Rio for fem år siden. Det tøjlede danskeren fint, og hun blev nummer tre i finalen i 50 meter fri. Hun var 0,14 sekunder fra Sarah Sjöström på andenpladsen og 0,4 sekunder fra Emma McKeon på førstepladsen.

Kajak: Emma Aastrand Jørgensen, 200 meter enerkajak.

For andet OL i træk tager den 25-årige kajakroer en olympisk medalje. På sprintdistancen satte hun næstbedste tid i semifinalerne, hvilket hun næsten fulgte op i finalen. Efter målfoto om sølvmedaljen måtte Emma Aastrand Jørgensen dog nøjes med en flot bronzemedalje. Lisa Carrington tog guldet suverænt, mens Teresa Portela fik sølv i en tid, der var under to hundrededele af et sekund hurtigere end Emma Aastrand Jørgensens tid.

Kajak: Emma Aastrand Jørgensen, 500 meter enerkajak.

Hun var skuffet efter tredjepladsen i 200 meter enerkajak, men efter bronzemedaljen i 500 meter enerkajak var glæden hos Emma Aastrand Jørgensen anderledes stor. Hun var kun sjettebedst halvvejs i finalen, men sejlede sig op på de sidste 250 meter og endte altså på tredjepladsen efter Lisa Carrington og Tamara Csipes.

Kilder: Ritzau, DIF.