Minister reagerer på OL-uro: - Jeg er stærkt skeptisk

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) vil 'personligt være ked af', hvis russiske atleter deltager ved sommer-OL i 2024 i Paris, hvilket den Internationale Olympiske Komité (IOC) for nylig har åbnet døren for.

Rusland fører fortsat krig i Ukraine efter invasionen for snart et år siden. Derfor har det skabt heftig debat, efter at IOC har luftet tanker om russisk OL-deltagelse, selv om det vil være under neutralt flag.

- Jeg forstår godt, at ukrainerne har svært ved at se sig selv konkurrere ved samme OL som atleter fra de lande, der har vist denne store aggression og forsøgt at invadere deres land, siger Engel-Schmidt.

Han henviser til, at Belarus har hjulpet Rusland i forbindelse med krigen. Også belarusiske atleter kan muligvis deltage ved næste års OL under neutralt flag.

- Det tilkommer ikke mig at føre udenrigspolitik her i ministeriet. Vores forhold til andre lande er en sag, der ligger i Udenrigsministeriet.

- Men selv vil jeg stille mig stærkt skeptisk over for eventuel deltagelse, siger kulturministeren.

Formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Hans Natorp, har også udtrykt bekymring ved russisk deltagelse.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har udtalt, at Ukraine vil arbejde for, at russiske atleter ikke er med i Paris. Han har blandt andet haft en telefonsamtale med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om emnet.

- Vi diskuterede diplomatiske skridt for at få en ende på krigen. Jeg understregede særligt, at udøvere fra Rusland ikke bør have nogen plads ved OL i Paris, sagde Zelenskyj i januar efter telefonsamtalen med Macron.

Kvalifikationerne til OL starter i mange sportsgrene nu eller inden længe. Så emnet er højaktuelt.

- Træffer IOC den beslutning, at russiske atleter skal have lov til at konkurrere ved OL, så må det officielle Danmark derefter tage stilling, siger Engel-Schmidt.

Han vil invitere ordførerne på kultur- og medieområdet til møde om emnet. Her vil han sammen med ordførerne drøfte håndteringen af sportswashing samt Danmarks position på området.

Sportswashing er et udtryk, der bruges, når et land forsøger at forbedre sit omdømme gennem sport.