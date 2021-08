Mirakel-redning: Sådan undgik Amalie vanvittigt styrt

Amalie Dideriksen frygtede det værste og håbede på det bedste, da kvindernes omnium blev ramt af et voldsomt styrt

På forunderlig vis lykkedes det Amalie Dideriksen at undvige det voldsomme styrt, der spolerede første afdeling af kvindernes omnium.

Men selvom den 25-årige dansker lignede en, der havde styr på sagerne, så var ikke helt sådan, hun oplevede det med 60 kilometer i timen.

- Det er egentlig bare at lukke øjnene og håbe på det bedste, ik?, lød det fra Amalie Dideriksen, der fik et hurtigt og ubehageligt flash back i situationen.

- Jeg styrtede i mit sidste landevejsløb i Belgien, inden jeg tog til OL, og der var også en, der røg ned foran mig, og hvor cyklen glider ud. Jeg kørte over hendes hjul og fløj ud over styret, og jeg tænkte, nu sker det samme en gang til, fortalte Amalie Dideriksen.

Artiklen fortsætter under billederne..

Amalie Dideriksen bliver fanget bag styrtet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men formår at navigere væk fra balladen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Trods cykler og ryttere flyvende rundt. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og til sidst kunne hun fortsætte med et blik, der var noget mere køligt end følelsen i kroppen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun undgik en tur i brædderne med de øvrige ti ryttere og et par officials takket være instinkt.

- Så river jeg den bare til højre i en vinkel, man ikke burde kunne. Det er bare instinkt det hele, når det går så hurtigt. Der blev kørt virkelig stærkt, så jeg var lykkelig over, at jeg ikke røg ned.

En af de officials, der røg med i faldet måtte efterfølgende bæres væk på en båre, men det er uklart, om der skete noget alvorligt med manden.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Ærgerlig over fjerdeplads

Amalie Dideriksen måtte nøjes med en fjerdeplads, selvom det længe lignede bronze. Og det ærgrede hende, at hun ligesom i Rio måtte tage til takke med en plads lige uden for podiet.

- Jeg er glad for min måde at køre løbet på, men selvfølgelig lidt skuffet over en fjerdeplads.

- Jeg tror ikke, der er så meget, jeg kunne have gjort anderledes. Jeg er rigtig tilfreds med min præstation, men ærgerligt at det ikke var til medalje, lød det fra Amalie Dideriksen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Amalie Dideriksen var ikke tilfreds med fjerdepladsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun fandt en smule trøst i, at det blev til en sølvmedalje sammen med Julie Leth i fredagens parløb og afviser ikke, at hun går på medaljejagt igen i Paris om tre år.

- Det håber jeg da. Nu skal jeg hjem og nyde min sølvmedalje og se noget familie og nogle venner, jeg ikke har set i meget lang tid. Det har været en lang rejse frem mod det her OL, og med covid-19 har jeg prøvet at skære ned på mennesker, jeg har set.

- Så må vi jo fokusere frem mod Paris bagefter.

Amalie Dideriksen var den sidste dansker i aktion ved OL i Tokyo, der sluttede med 11 danske medaljer.