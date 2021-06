Mirakuløs OL-bedrift: Begyndte som 33-årig

Det er aldrig for sent at lære noget nyt. Det kan den australske løber Sinead Diver nok skrive under på.

Hun kommer nemlig til at være den ældste deltager til OL for Australien nogensinde, når sommerens legene finder sted i Tokyo, og det er efter, hun først fandt ud af, at hun havde talent forløb, da hun var 33 år og på barsel.

Det skriver BBC.

For at komme i form efter graviditeten begyndte Sinead Diver at løbe, og det viste sig, at det var hun meget god til. Hun begyndte derfor at løbe længere distance, og de seneste år har hun været blandt de allerbedste på maraton-distancen. Det er også i maraton-disciplin, den 44-årige australier skal konkurrere i til OL:

- Der er ingenting, der siger, at du falder sammen, når du bliver 40. Det er ikke sket for mig, og jeg føler mig i bedre form nu, end jeg gjorde for ti år siden, udtalte Diver tilbage i 2019 til World Athletics.

Sinead Diver, der er født i Irland, men nu har australsk statsborgerskab, synes ikke altid, at det er lige fedt, at medierne fokuserer så meget på hendes alder. Faktisk irriterer medieopmærksomheden omkring det den australske løber.

'Jeg synes, det er ekstremt frustrerende, at meget af den medieopmærksomhed, jeg får, stort set kun handler om min alder. Selvom jeg godt ved, at det på en måde er ment som et kompliment,' har Diver selv tidligere skrevet for sportsmediet PlayersVoice.

OL i Tokyo sættes i gang 23. juli. Maratonløbet for kvinder, med Sinead Diver som deltager, afholdes 7. august