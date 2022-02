En ung norsk skiskytte har haft et hårdt OL.

Faktisk har det efterladt Ingrid Landmark Tandrevold helt og aldeles smadret.

To gange er hun gået kold efter at have krydset målstregen. Først i kvindernes 7,5 kilometer lange sprint i fredags og igen efter søndagens jagtstart, der strakte sig over 10 kilometer.

Og nu har den 25-årige nordmand nået det punkt, hvor hun siger stop. Det fortalte en grædende Tandrevold mandag morgen på et pressemøde.

- Som det er nu, er det besluttet, at jeg af helbredsmæssige årsager ikke kommer til at deltage i flere løb. Jeg er meget ked af det. Mit hjerte er knust, fremstammede hun ifølge VG.

Ved jagtstarten lå Tandrevold lunt i svinget til en bronzemedalje, da der kun resterede en kilometer. Men udmattelsen gjorde, at hun kom ind på en 14. plads.

Ude af stand til at rejse sig egenhændigt modtog hun hjælp fra det medicinske personale og måtte bæres fra målområdet.

Ingrid Landmark Tandrevold kollapser og får hjælp. Foto: Athit Perawongmetha/Ritzau Scanpix

Hun blev tjekket grundigt i målområdet. Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix.

Her bliver Tandrevold båret væk. Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

En lægefaglig beslutning

Det er af sikkerhedsmæssige årsager og grundet problemer med hjertet, at Tandrevold forlader OL før tid.

- Jeg er kun 25 år, og jeg håber, jeg har mange gode år foran mig. Da jeg tidligere i min karriere har haft hjerteproblemer, skal vi passe på, fortalte hun videre på pressemødet, hvorefter atletens læge, Lars Kolsrud, tog ordet:

- Ingrid har en historik med hjertet. Vi vil ikke tage nogen chancer. Vi vil gerne have hende hjem og undersøge hende der.

Episoden slukkede lidt af den guldfest, som nordmændene ellers var i gang med at fejre.

Tandrevolds landsmand Marte Olsbu Røiseland var nemlig hurtigst på skiene og sørgede for en norsk medalje af det fineste metal ved jagtstarten.

Karoline Knotten overtager Tandrevolds plads på det norske stafethold, når de skal i aktion onsdag.