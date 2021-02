Modstanden i Japan mod sommerens OL i Tokyo falder

Et flertal af japanerne er fortsat imod at afvikle OL i Tokyo denne sommer midt under coronapandemien, men andelen er markant lavere end tidligere.

Det viser en meningsmåling mandag i avisen Yomiuri.

Samlet går 61 procent af de adspurgte ind for at aflyse eller udskyde det store arrangement. Det er cirka 20 procentpoint lavere end i den foregående måling.

36 procent af befolkningen mener, at legene skal afholdes denne sommer, men samtidig mener langt hovedparten af disse, at det skal ske uden tilskuere.

OL i Tokyo skulle have været afholdt i sommeren 2020, men på grund af coronakrisen blev det udskudt til i år med 23. juli som startdato.

Præsidenten for Japans organisationskomité, Yoshiro Mori, garanterede i sidste uge, at OL i Tokyo vil løbe af stablen som planlagt, uanset hvordan coronasituationen ser ud til sommer.

Her opfodrede han samtidig til at fokusere på, hvordan man afvikler OL, og ikke om det kommer til at ske.

Samme meldinger er kommet fra Thomas Bach, der er præsident i Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

- Vores opgave er at planlægge OL, ikke at aflyse OL. Det er derfor, vi arbejder dag og nat på at planlægge et sikkert OL, sagde han for et par uger siden.