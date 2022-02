Modtog grimme beskeder: - Det var helt vildt

For første gang nogensinde var Danmark repræsenteret i ishockey ved OL.

Det blev til tre nederlag, men også en flot sejr over Tjekkiet.

3-2-triumfen havde ikke kun stor betydning for spillerne på isen i Beijing. Også uden for skøjtehallen vakte den opsigt, efter at landsholdsspillerne havde modtaget flere grimme beskeder.

- Det var så vigtigt for os. Efter de to første kampe læste jeg kommentarer med badeferie. Det var helt vildt, hvad den kamp ændrede. Lige pludselig kom der en helt anden respekt omkring os. Vi fik vist, hvorfor vi var der, og vi fik vist, at vi havde fortjent den plads.

- Der var mange internetkrigere på spil efter de to første kampe, siger landsholdsspiller Amanda Refsgaard til Discovery+.

Hun bakkes op af holdkammerat Cassandra Repstock-Romme.

- Facebook boomede. Det var helt vildt. Der skulle vi godt nok ud og vise, at danske ishockeykvinder er ikke bare for sjov. Vi er her ikke bare for at se en OL-by. Vi er her for at gå ind og lave et resultat og levere en præstation, der ikke bare er overset.

