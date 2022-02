Mødt med jubel midt i skandale-sag

Kamila Valieva blev tiljublet, da hun lagde sig i spidsen for kunstskøjteløbernes individuelle konkurrence. Situationen er en anden, når det gælder konkurrenternes syn på sagen

Den 15-årige russiske skøjteløber Kamila Valieva blev tirsdag mødt med jubel, da hun atter var på isen ved vinter-OL i Beijing.

I det korte program leverede Valieva en overbevisende præstation, der betyder, at hun indtager en førsteplads i den individuelle konkurrence, der bliver afgjort på torsdag.

Den unge russer har været i centrum i en opsigtsvækkende dopingsag den seneste uge, efter Valieva tilbage i december afleverede en dopingprøve, der senere viste sig at være positiv.

Svaret fra dopingprøven kom dagen efter, at russeren havde været med til at vinde guld i holdkonkurrencen i Beijing.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) gav mandag Valieva lov til at fortsætte ved legene, men der er dog endnu ikke taget stilling til, om russerens resultater får lov til at tælle.

Kamila Valieva holdt nerverne i ro og fører kunstskøjteløbernes individuelle konkurrence ved vinter-OL. Foto: Unknown/Ritzau Scanpix

Valieva lagde efter CAS-afgørelsen ikke skjul på, at hun har været igennem nogle hårde dage.

Det var dog ikke umiddelbart til at se på den unge europamester, da hun tirsdag gennemførte det korte program. Valieva fik masser af opbakning fra tribunerne, hvor der både blev klappet og hujet.

Alt var ikke helt perfekt på isen, hvor hendes landing efter en triple axel kunne have været udført bedre.

Valievas præstation var alligevel nok til at tage en klar førsteplads af de første 26 deltagere på isen. Ingen af de sidste fire deltagere formåede at slå den unge russer, der derfor sluttede med tirsdagens højeste score.

Valieva tog sig til ansigtet, da hun havde gennemført sit program og blev igen mødt med jubel.

Konkurrencen fortsætter på torsdag med det frie program.

Den 16-årige amerikaner Alysa Liu er en af flere konkurrenter, der utilfreds med, at Kamila Valieva har fået lov at konkurrere videre ved vinter-OL i Beijing. Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Utilfredse konkurrenter

Mens der var opbakning fra lægterne, er situationen en anden for Valieva, når det gælder konkurrenternes holdning. De er knap så begejstrede for kometens fortsatte tilstedeværelse.

- Jeg kender ikke alle detaljerne i sagen, men i det store billede er det naturligvis ikke fair, når en dopet atlet konkurrerer med rene atleter, siger den 16-årige amerikaner Alysa Liu ifølge AFP efter tirsdagens program.

En tårefyldt Valieva stoppede ikke op og snakkede med pressen efter tirsdagens konkurrence. Hun havde det ifølge en russisk talsmand skidt.

- Vi besluttede os for at sende hende til den olympiske by så hurtigt som muligt, siger Konstantin Vybornov fra den russiske olympiske komité.

Den 27-årige britiske skøjteløber Natascha McKay er ligesom Alysa Liu og flere andre konkurrenter utilfreds.

- Det er åbenlyst ikke lige vilkår, og i enhver sport bør vilkårene være lige. Det mulighed får vi ikke her, siger McKay.

Karen Chen vandt sølv i holdkonkurrencen med USA, men medaljeceremonien er udskudt, indtil Valievas videre skæbne er kendt. Hun kalder CAS' beslutning for 'skuffende'.

- Jeg så virkelig frem til at være på podiet med mine holdkammerater og bare dele det øjeblik. Men hvad kan vi gøre? Det er ude af vores kontrol, siger Karen Chen.

Schweizeren Alexia Paganini føler med Valieva.

- Jeg har helt sikkert ondt at hende. Hun er reelt et produkt af de voksne omkring hende, siger Paganini.