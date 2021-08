Mørkøv og Norman vinder OL-guld

Så kom det danske guld på cykel-banen! Se Mørkøv og Normann køre guldet hjem her

Tredje guldmedalje til Danmark!

Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen levede op til favoritværdigheden og snuppede Danmarks tiende OL-medalje og den tredje af guld i parløbet, der var tilbage som olympisk disciplin for første gang i 13 år.

Til vild jubel i den danske lejr på både banen og tilskuerpladserne.

Det danske par var udråbt som favoritter og havde varslet, at de kun gik efter guldet.

Det var ikke for optimistisk, for det danske powerpar lå konstant med fremme i kampen om medaljer. Og selvom det ikke lykkedes at tage de vigtige 20 ekstra point ved at hente en omgang på feltet, så fik Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen samlet tilstrækkeligt med point sammen til OL-guld.

Dermed kan de kalde sig både regerende verdensmestre og regerende olympiske mestre i parløb.

Michael Mørkøv havde svært ved at få armene ned efter den danske sejr. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ingen kom væk

Michael Mørkøv sendte Danmark på andenpladsen med den første spurtsejr med 140 omgange tilbage. I den periode så det ud til, at danskerne pønsede på et angreb i håb om at tage en omgang på feltet og dermed 20 ekstra point.

Først halvvejs kom der dog et forsøg med bund i, da Michael Mørkøv sendte makkeren af sted med et 'Kom så, Lasse!'. Det lille hul blev lukket, men gav alligevel Danmark en sejr i spurten og en samlet andenplads.

Og så skete der ellers noget.

Frankrig slap af sted på jagt efter 20 point, og både Danmark og Storbritannien ville med. I jagten fik Danmark samlet nok spurtpoint sammen til en midlertidig førsteplads foran netop Frankrig og Storbritannien med 80 omgange tilbage. Frankrig kunne dog ikke holde stand og måtte lade sig æde op af feltet, som i høj grad blev styret af Mørkøv og Norman på skift.

Trods flere angreb formåede ingen at slippe afgørende væk. Det var godt for Danmark, der konstant kradsede point sammen for snuden af konkurrenterne. Guldet blev sikret med 43 point foran Storbritannien og Frankrig, der begge endte på 40 point.

Lasse Norman og Michael Mørkøv sikrede Danmarks tredje guldmedalje ved OL i Tokyo. Foto: Tariq Mikkel Khan

Plejer at vinde sammen

Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen plejer da også at vinde, når de kører parløb sammen. Hidtil er det blevet til både EM-guld i 2019 og VM-guld sidste år samt to World Cup-løb.

Mørkøv blev nummer seks, sidst der blev kørt parløb til OL i Beijing i 2008.

Medaljen er Danmarks tredje i banecykling ved dette OL. Først vandt herrerne med blandt andre Lasse Norman Hansen sølv i holdløbet onsdag, inden Amalie Dideriksen og Julie Leth også tog sølv i kvindernes parløb i går.

Der resterer en enkelt disciplin med dansk deltagelse. Amalie Dideriksen skal natten til søndag dansk tid køre Omnium.

