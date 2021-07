Mystik om OL-afbud: Økonomi eller corona?

Det afrikanske land Guinea sender alligevel ikke sine fem OL-deltagere til Tokyo.

Officielt er beslutningen truffet på grund af coronasituationen.

- På grund af den øgede spredning af coronavarianterne har regeringen besluttet at aflyse Guineas deltagelse ved OL i Tokyo, da vi er optagede af at bevare vores atleters helbred, skriver landets sportsminister, Sanoussy Bantama Sow, i et brev, som nyhedsbureauet AFP har set.

Men en kilde siger samtidigt til AFP, at afbuddet drejer sig om økonomi. Det samme skriver flere medier i Guinea.

Ministeriet kan ifølge kilden ikke betale de omkostninger, der er forbundet med legene.

De fem atleter fra Guinea, der ikke kommer af sted, er judokæmperen Mamadou Samba Bah, svømmerne Mamadou Tahirou Bah og Fatoumata Lamarana Toure, sprinteren Aissata Deen Conte og bryderen Fatoumata Yarie Camara.

Guinea har aldrig vundet en medalje ved OL trods 11 deltagelser.

Nordkorea meldte allerede i april afbud til OL for at beskytte sine atleter mod coronapandemien.