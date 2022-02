Nej, nej, nej: Smider guldet helt til sidst

Det er ofte en fordel at ligge lunt i svinget, men på isen i Beijing smed Japan OL-guldet i sidste sving inden målstregen.

Japanerne var oppe imod Canada i kvindernes holdforfølgelsesløb i speedskating. Med blot en omgang tilbage førte Japan med 4/10 af et sekund, og guldet hang næsten om halsen på dem, inden det så gik galt.

I sidste sving mistede den bageste japaner, Nana Takagi, balancen og styrter i høj fart. Hun gled hele vejen ind i banen, og de to holdkammerater, Ayano Sato og søster Miho Takagi, kunne blot se opgivende til.

Se hele situationen i klippet øverst.

Her går det galt for japanerne. Screendump: Discovery+

Alle tre skulle først over målstregen for at vinde guld, og derfor opgav Sato og Miho Takagi da også hurtigt og gled resten af vejen i mål. Den styrtede Nana Takagi sad efterfølgende grædende i skøjtehallen.

Ved seneste OL i Sydkorea for fire år siden vandt japanerne guld i disciplinen, men fik altså ikke forsvaret samme sæt medaljer.

Canada vandt i stedet guldet og satte olympiske rekord, mens Japan måtte 'nøjes' med sølvet.

