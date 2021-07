Nikolaj advarer: Egypten en anden opgave

TOKYO (Ekstra Bladet): 5-0 efter fem minutter, 11-2 efter 11, 19-6 efter 19. Et mål i minuttet til en OL-start. Mikkel Hansen spillede som Mikkel Hansen, Niklas Landin lukkede målet, Jacob Holm var i forrygende hopla, og Mathias Gidsel…

Jamen, det er kun lyden af mandens hvinende fodskifte, der i en coronatømt Yoyogi National Stadium afslører, at den elektriske ål er gået i kamikaze-angreb. Og som med jetjagerne: Når du hører lyden, er det for sent…

Der var isnende koldt i den tidligere og ombyggede svømmehal fra OL 1964. En arkitektonisk perle, et håndboldens tempel – og så isnende koldt, at en pingvin ikke ville have vakt synderlig opsigt.

Kun hvis den havde glemt mundbind.

Klima-anlægget kørte på max – men inde på banen brændte Mikkel Hansen og hans crew parketten af!

47-30 i OL-premieren over værterne fra Japan, der har været samlet i to måneder, men åbenbart ikke øvede sig i returløb, eller hvor man skal løbe hen, når shinkansen kommer farende mod én – og man står stivnet mellem svellerne i lyskeglen.

Nikolaj Jacobsen er ikke utilfreds. Men heller ikke heeelt tilfreds.

Du har snakket om trætte og slidte spillere, men det her ligner vel OL-form?

- Jaaarh… Æh, det ved jeg ikke. Det er måske lige tidligt nok at sige efter at have mødt et hold, der ikke kan udfordre os og i øvrigt også mangler en af deres bedste spillere, nummer 33, som blev skadet for et par dage siden, siger han, efter han venligt har skubbet et bord over mod reporterne, så de kan placere diktafonerne og holde to meters afstand.

- Menæh… Jeg er selvfølgelig meget tilfreds med starten og den måde, vi kommer ind til turneringen på. Det viser jo, at vi i hvert fald er klar til at spille OL, og så får vi flere svar på mandag, når vi skal op mod Egypten, som er et af de hold, jeg tror kan spille med om medaljerne, siger landstræneren.

Japans Kohei Narita med Danmarks Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup. Foto: Jens Dresling7Ritzau Scanpix

Er det dem, du i virkeligheden er mest opmærksom på?

- Nej, jeg er opmærksom på alle hold. Nu så vi Sverige i dag være presset af Bahrain, og sådan er det: En halvskidt kamp på dette niveau, og så bliver man straffet. Det var en perfekt start for os, den giver selvtillid, men på mandag bliver det en helt anden opgave, siger Nikolaj Jacobsen.

Kan du udlede noget af sådan en kamp?

- Nej, ikke andet end at tingene sidder, og timingen er der. Men som sagt: Det er ikke et hold, der kan udfordre os fysisk. Tempomæssigt kan de godt, men lad os så sige taktisk.

Men 9-1, 11-2 og så videre…

- Jamen, jeg er heller ikke utilfreds. Men vi brænder lidt for mange åbne chancer, defensivt gentager vi de samme fejl, og dét irriterer mig. Der er andre småting, men det er svært sådan at være rigtig utilfreds, siger han og overlader pladsen i kældergangen til Henrik Møllgaard.

Er du overrasket over, at I kommer SÅ godt fra start?

- Nej, der er ikke meget, der kan overraske mig med dette hold mere, selv om det er sjældent at vinde SÅ stort i en åbningskamp.

Den store forsvarsspiller har haft en heftig sæson, og det er altså også en noget stivbenet herre, der stiller op til snak.

Hvordan ser du frem til kampen mod Egypten?

- Den ser jeg meget frem til. Det bliver nogle andre typer, hvor nogle også er hurtige på fødderne, men der er lidt flere kilo at flytte på, siger Aalborg-spilleren.

Det med kiloene er faktisk noget, han glæder sig til, selv om han denne lørdag med succes spillede yoyo i Yoyogi…

