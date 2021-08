Nikolaj Jacobsen: Alt for mange fejl

Frankrig fik revanche for finalenederlaget ved OL til Danmark for fem år siden, da Nikola Karabatic og co. lørdag slog danskerne med 25-23 i finalen i Tokyo.

Men selv om Frankrig spillede en god finale, så føler landstræner Nikolaj Jacobsen, at det i høj grad var Danmarks egen skyld, at det ikke blev til OL-guld igen.

- Vi kæmpede os flot tilbage, synes jeg, men specielt i første halvleg lavede vi simpelthen for mange tekniske fejl. Det var også det, som gjorde, at vi skulle slide os tilbage hele tiden, siger han til DR1 efter finalen.

- Til sidst fik vi lidt momentum og havde chancen for at komme op, men så lavede vi igen en fejl. Drengene fortjener stor ros for vanvittigt høj moral. Men vi lavede simpelthen for mange fejl til at kunne vinde kampen.

Danskerne var bagud 10-14 ved pausen og var et stykke ind i anden halvleg bagud med seks mål.

De kom dog tilbage, og med et halvt minut igen havde Danmark bolden ved stillingen 23-24. Mathias Gidsel missede dog et indspil til stregen, og så kunne Frankrig afgøre kampen i et tomt mål.

Nikolaj Jacobsen mener, at kampens betydning samt træthed sad i krop og hoved på spillerne.

- Der stod meget på spil, og det er kun hvert fjerde år, der er OL. Så der er mange ting, lyder det fra landstræneren.

- Det har også været en lang turnering, og det er tit sådan i finaler, at det er knapt så kønt, og så må man kæmpe. Det synes jeg, vi gjorde godt i dag.

Nikolaj Jacobsen stod ikke i spidsen for holdet, da det vandt OL-guld i Rio. Han er dog stadig glad for, hvad holdet præsterede i Tokyo.

- Lige nu skal skuffelsen have lov til at fylde, men jeg er sikker på, at når vi lige har sundet os senere i nat, så vil vi være fantastisk stolte af sølvmedaljen, siger han.