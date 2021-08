Nikolaj: Jeg røvkeder mig

De har snart været sammen i fem uger, når man tæller lejren i Helsingør, en lille uges indespærring i resortet på Okinawa og små tre uger i Tokyo med. Og de begynder at gå hinanden på nerverne.

Lederne!

Landstræneren og hans nærmest stab tæller i alt syv mand m/k, der deler en lejlighed i det højhus, hvor Danmark er indkvarteret i Olympic Village.

Nikolaj Jacobsen har med ujævne mellemrum advokeret for, at OL-turneringen i håndbold især bliver en mental udfordring denne gang. Hvem overlever bedst de restriktive corona-forhold.

På den front står Danmark stærkt. Den mentale styrke er stor, siger landstræneren.

- Ja, det synes jeg. Det beviser dette OL om noget. Nu har spillerne det noget nemmere end os ledere, som bor syv mand i en lejlighed og lige spiller knap så meget playstation som spillerne, siger han.

Landstræneren er kommet ned på den store træterrasse på torvet til en snak med pressen inden kampen mod Spanien.

Han keder sig i OL-lejren for at sige det mildt.

Landstræner Nikolaj Jacobsen, Niklas Landin og fys Anja David Greve under håndboldkampen Danmark-Bahrain. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Du går ind og ud af madsalen og hjem igen, ik’, det er jo det, der reelt er at lave her, så nu er det jo med at finde de der ekstra ressourcer. De to procent ekstra - og selvfølgelig stadig holde højt niveau spillemæssigt. Kan vi det, så tror jeg også, vi har en god chance mod Spanien.

Hvordan går du så rundt og har det?

- Det er tungt, hæhæ. Jeg har dog et enkeltværelse, det er jeg nødt til, fordi jeg bruger en del af nætterne på at se video. Jeg har det godt fysisk og mentalt, men for at være helt ærligt: Når der ikke er håndbold på programmet, så røvkeder jeg mig!

- Der er ikke noget at foretage sig, og her er så varmt, at man heller ikke bare lige går en tur og er ude i tre timer. Jeg synes, det er ærgerligt, at her ikke er nogle boder, så man kunne gå ned og få en is eller en sodavand et sted, så der var et formål med det. Men det er der ikke, siger Nikolaj Jacobsen.

Spillerne hygger sig med deres, lederne passer deres ting i en fireværelsers med tynde vægge.

- Så det foregår meget inde i lejligheden, og det er rigtig hyggeligt og sjovt langt hen ad vejen, men vi begynder selvfølgelig at gå hinanden på nerverne. Vi bor syv mand, og jeg vil vove den påstand, at jeg kan høre alle dem, der snorker. Så lydt er der, siger landstræneren uden at præsentere en vurdering af sin egen rem-søvn.

- Der er ikke fred og ro, så på den måde er det en udfordring, at der hele tiden er nogen, også selv om du lægger dig ind på værelset. Du kan ikke ligge og tale i telefon, for alle kan høre, hvad du snakker om.

Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

- Der er intet privatliv. Kai (holdleder Kai ’Sømand’ Johannsen) er blevet så irriteret på Henrik Kronborg, at han er begyndt at slå ud efter ham, når han vækker ham om morgenen. Så der er godt med splid i lejligheden, hæhæ.

- Nej, jeg vil sige, at vi er rigtigt dygtige til at holde hinanden oppe, og man kan godt mærke, at når nogen lige trækker lidt væk. Vi har det pissesjovt sammen, og det er 90 pct. højt humør, men her er altså lidt kedeligt. Jeg havde håbet, der var mere at tage sig til, når vi nu er til et OL. Der kunne godt have været noget… Noget et eller andet, siger Nikolaj Jacobsen.

Nikolaj Jacobsen græmmer sig i kampen mod Norge. Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagene er også blevet længere, fordi truppen ikke har trænet siden kampen mod Bahrain.

- Nej, det er ved at være et stykke tid siden. Folk er for trætte, og vi skal bruge næsten fire timer på at komme til og fra træning, så vi vælger at bruge tiden i styrkerummet og holde musklerne i gang med det, forklarer landstræneren.

- Du kommer også til et punkt, hvor du må spørge: Træner du bare for at træne, eller træner vi for at blive bedre, og fornemmelsen var, at træningerne simpelt hen blev på et for lavt niveau. Så bruger vi tiden mere fornuftigt på IKKE at sidde i en bus.

Fornuften indfinder sig netop i forhold til det mentale, der skal blive Danmarks styrke i dag mod Spanien i semifinalen.

- Det gør vi bl.a. ved at give spillerne lidt frihed. Nu er her ikke ret meget at lave her. Så tit gider man heller ikke gå herned på torvet, så det handler om at finde ro på værelserne, spille playstation, se film. De hygger sig med hinanden, og det er egentlig det, vi prøver t holde gejsten oppe med, for her er ved gud ikke ret meget at give sig til herinde, siger Nikolaj Jacobsen.

Der næppe får det ret kedeligt frem mod kl. 14 og et par timer frem i dag…