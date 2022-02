Nikolaj måtte blive hjemme: - Det gør virkelig ondt

Nikolaj Ehlers vinkede farvel til drømmen om vinter-OL, da spillerne i NHL ikke fik lov til at drage med til legene i Kina. Han ønsker sine landsmænd det bedste, omend det gør ondt ikke at være med

Historiske scener vil udspille sig onsdag morgen på kinesisk is.

De danske ishockeyherrer er for første gang nogensinde klar til en OL-kvartfinale, hvor stormagten ROC - Ruslands Olympiske Komité - er modstanderen.

Danskerne har klaret sig uden en række af landets største stjerner, idet spillere fra verdens stærkeste ishockeyliga - NHL- ikke fik lov til at rejse med og repræsentere deres nation grundet store coronaproblemer i den nordamerikanske liga.

Det betød blandt andet, at Winnipeg Jets-stjernen Nikolaj Ehlers måtte vinkel farvel til OL-drømmen, selvom han spillede en stor rolle i danskernes kvalifikation til legene i Beijing.

At gå glip af den fest, som danskerne for tiden unægteligt har, er smerterfuld. Det fortæller den 26-årige stjerne, da Ekstra Bladet tirsdag aften fanger en fattet Ehlers på telefon.

- Det er så sindssygt ærgerligt, og det gør virkelig ondt, indleder han, før han får sat lidt flere ord på følelserne:

- At repræsentere Danmark ved et OL er noget, jeg har drømt om, siden jeg var helt lille. Jeg selv og hele holdet gik igennem noget virkelig emotionelt, da vi kvalificerede os, så det har gjort ondt (at misse legene, red.).

Artiklen fortsætter under billedet..

Nikolaj Ehlers i aktion for Winnipeg Jets. Foto: JACK DEMPSEY/Ritzau Scanpix

Hærget af coronavirus

Inden OL besluttede NHL i ledtog med spillerforeningen, at det ikke var forsvarligt at sende spillerne til Kina.

Kampprogrammet har nemlig været plaget af coronasmitte, og det har udskudt et hav af opgør, hvilket har skubbet hele strukturen.

Nikolaj Ehlers har efter en periode med ærgelse i kroppen nu indfundet sig med, at det er sådan, det er. Og de danske spillere kan være sikre på, at de har en dedikeret fan i ryggen, der følger kampene tæt fra Canada.

- Jeg er helt ekstremt stolt over det, de har leveret indtil videre. De har måske deres største fan i mig, siger Ehlers.

Artiklen fortsætter under billedet..

Der var glæde på isen, da Danmark slog Letland. Foto: DAVID W CERNY/Ritzau Scanpix

Sendte dem godt afsted

Danskeren nyder tilværelsen i Winnipeg, og han nåede da også at ønske sine landsmænd held og lykke, inden de drog afsted.

Han var i Danmark i forbindelse med en skadespause, og her nåede han også at få sig en snak med sin far Heinz Ehlers, der som dansk landstræner styrer tropperne i Beijing.

Danmark har spillet fire kampe ved OL. Tre af dem er endt med sejr over Tjekkiet, Schweiz og Letland, mens en enkelt er tabt. Det var netop mod russerne, der vandt 2-0.

Nu er tiden inde til revanche, og Nikolaj Ehlers tror på en sejr, men han erkender også, at opgaven bliver svær.

- Danmark spillede en solid kamp i det første opgør, og de skal tage nogle af de defensive takter med derfra. Det er ikke en skam at tabe med 0-2 til så god en ishockeynation, som Rusland er, forklarer Ehlers, der mener, at Danmark skal forsøge at udnytte de kontramuligheder, der vil opstå i kampen.

Du kan følge braget mellem Danmark og ROC live på ekstrabladet.dk onsdag morgen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------