Nikolaj: - Vi er stolte af Mikkel

Han er tre gange blevet kåret som verdens bedste håndboldspiller, og han har vundet alt – undtagen Champions League. Nu kan Mikkel Hansen også kalde sig all time bedste mandlige målscorer i olympisk sammenhæng.

Missil-Mikkel satte nemlig OL-rekord, da han kort efter pausen mod Portugal smuglede sin fjerde scoring ind på straffekast. Scoringen var hans 128. ved De Olympiske Lege, og dermed passerede han koreaneren Kyung-shin Yoon, der havde den tidligere rekord på 127 mål.

Den langhårede helsingoraner fra byernes by er efter ni pletskud (på 19 forsøg) nu oppe på 133 basser i 25 olympiske kampe siden Beijing i 2008, og det er slet ikke slut.

Danmark slog Portugal sikkert med 34-28. Det er den anden gode nyhed på en japansk fredag aften, men, men, men…

Niklas Landin måtte lade sig skifte ud inden et kvarter med en truende forstrækning i det ene baglår, og der skal også snart træffes en beslutning vedrørende Lasse Andersson, der fik en muskelskade i læggen mod Bahrain.

- Mads Mensah døjer også med lidt med sit knæ, som han har gjort det i mange måneder, såeh… Vi begynder også at slide lidt, og nu handler det om at reparere, siger Nikolaj Jacobsen.

Når du siger lidt om Niklas Landin, hvor lidt er det så?

- Jamen, så er det ikke noget, jeg er bange for, men det giver en panderynke. Han er ekstremt vigtig.

Manden med armen - og især håndleddet... Foto: Tariq Mikkel Khan

Mikkel sætter en olympisk rekord i dag, hvad tænker du om det?

- Jamen fedt! Vi er da stolte af, at vi har en spiller, der har været så dominerende til OL. Han kom jo med som ung knægt i 2008, og allerede dengang kunne man jo se det potentiale, han havde. Derfra har egentlig bare fortsat, siger Nikolaj Jacobsen.

- Mikkel har jo over de sidste ti og nok også flere år været blandt dem, man konstant har nævnt i feltet af verdens bedste håndboldspillere, og det er megastort. Specielt for Mikkel – men vi andre kan da også være lidt stolte af det.

Hans kamp i dag… Der er jo både plus og minus…

- Rigtigt fint overblik, og han får jo spillet Gidsel og Jacob Holm rigtigt godt, skaber en god rytme, men har lidt problemer med afleveringerne i første halvleg. Og så mangler jeg stadig den kamp, hvor han plaffer fem ude bagfra, så vi også lige får åbnet fra distancen.

Men på straffekast er der ikke mange, der matcher ham…

- Der er ingen, der har den scoringsprocent. Han brænder et enkelt i dag, men hvis man tager en statistik fra VM og OL, så er det ikke mange, han har brændt.

Landstræneren er fuldstændig på det rene med, at efter 20-19 ved pausen, var der tale om en kamp med to helt forskellige halvlege.

- Ja, det har jeg også lige sagt derinde. Vi spiller i første halvleg med alt for lidt kontakt defensivt, men offensivt er det egentlig rigtig fint. Vi laver 20 mål og kunne snildt have scoret nogle flere. I anden halvleg får vi rettet til med mere højde og fysik på forsvaret, og de scorer kun ni mål efter pausen.

Der blev skiftet kombinationer og konstellationer i et væk. Var det jagten på noget, der virkede?

- Ja, haha. Det var der i den grad behov for, men det er klart, at når vi mister Lasse (Andersson), der både til VM og i kval-kampene siden har dækket begge backer, så kommer vi til at stå lidt anderledes. Vi mangler lidt fysik, når Mathias Gidsel og Magnus Landin er inde samtidig.

Nikolaj Jacobsen er efter fire sejre tilfreds:

- Lige nu har vi egentlig fint styr på det. Jeg synes, vi spiller noget fremragende håndbold.