Nordkorea kylet ud af OL

Nordkorea får ikke lov til at deltage ved vinter-OL, der afholdes i Beijing i februar næste år.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har udelukket nordkoreanerne fra det olympiske fællesskab frem til udgangen af 2022, oplyser IOC-præsident ifølge nyhedsbureauet AFP på et pressemøde.

Udelukkelsen er en straf for, at Nordkorea valgte at blive væk fra sommerens OL i Tokyo.

- Nordkoreas Olympiske Komité var den eneste nationale olympiske komité, der ikke deltog ved OL i Tokyo.

- IOC's eksekutivkomité har besluttet at suspendere Nordkorea frem til udgangen af 2022 som et resultat af denne ensidige beslutning, siger Thomas Bach.

--------- SPLIT ELEMENT ---------