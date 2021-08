Norge frygter Danmark

Sander Sagosen vil gøre alt for at undgå Danmark i kvartfinalen – Nikolaj Jacobsen vil ikke spekulere på det

Norge fik fredag prygl af Tyskland, møder Frankrig i den sidste gruppekamp – og ender formentlig på fjerdepladsen i OL’s gruppe A. Hvis Danmark søndag slår Sverige og gør rent bord, kan de norske fætre altså blive modstanderen i kvartfinalen tirsdag.

Danmark med OL's all time topscorer Mikkel Hansen spiller sidst og kan altså både i princip og praksis måske ’plukke’ sin egen modstander.

Nikolaj Jacobsen vil ikke høre tale om det:

- Jeg sidder ikke og spekulerer på det, og det vil jeg heller ikke! Vi har en kamp mod Sverige, og at sidde her og kigge frem mod, hvem vi kan møde i en kvartfinale, det er slet ikke relevant for os, afviser landstræneren.

- Nu spiller vi mod svenskerne, og så må vi se, hvor det hele ender. Vi kan selv stadig blive alt fra et til tre i puljen, og jeg må sige som alle mulige andre: Vi tager en kamp ad gangen.

Sander Sagosen og Norge er i bogstavelig forstand nede - her kæmper Sagosen med Spaniens Alex Dujshebajev om bolden i kampen, som Norge også tabte. Nu skal de i eftermiddag slå selveste Frankrig for at være helt sikre på at komme med i kvartfinalerne. Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP/Ritzau Scanpix

Sander Sagosen sagde allerede inden det norske nederlag til tyskerne, at det for ham handler om at undgå Danmark – som nordmændene bl.a. tabte til i VM-finalen i Boxen i 2019.

-Jeg tror, de selvfølgelig skæver over til vores pulje og ser, at vi har spillet godt, lyder Nikolaj Jacobsens korte analyse af dén sag.

Den norske Kiel-stjerne blev efter kampen mod Argentina af VG spurgt, om det handler om at undgå Danmark.

- Ja, det vil jeg sige. De tre andre er hip som hap (Sverige, Egypten, Portugal), men vi får mest sandsynligt Danmark. Vi har kniven på struben.

Det hører med til historien, at Norge grinede, da Danmark før VM lancerede en første målsætning om at nå kvartfinalen. Det mente nordmændene nok kunne lade sig gøre… Selv gik de højlydt efter GULD!

Det vandt Danmark – Norge røg ud i kvartfinalen…

Og hvis Norge taber til Frankrig, og Brasilien slår Tyskland, kan Norge ryge helt ud af OL!

I første omgang handler det for Danmark om Sverige i Yoyogi National Stadium i den sidste kamp søndag. Selv om svenskerne var i krise mod Bahrain og tabte til Egypten, bliver det ikke let, forsikrer Henrik Møllgaard:

- NEJ! Det er aldrig nemt at spille mod Sverige. Jeg tror, at det, der har ramt Sverige – hvis man kan sige det sådan – er, at de kommer jo ikke som underdogs denne gang, siger forsvarsgeneralen.

Sverige havde en plagsom optakt til VM i januar, manglede flere profiler – og endte overraskende i finalen, som Danmark vandt.

- Der er pludselig fokus på spillere, der i januar var lidt ubeskrevne. De kom med et yngre hold, hvor spillerne ikke havde så mange landskampe og så meget tid sammen, og derfor var det også et hold, der var en lille smule talt ned, siger Henrik Møllgaard.

- Der var ingen forventninger til dem i Egypten, og det tror jeg var godt for spillerne. Nu er det så vendt om, og man forventer, at de kan slå alle. Men de har altså vundet deres tre første kampe, og vi ved godt, hvordan det er at spille mod Egypten, Bahrain og Japan. Det er noget frygteligt rod. Vi hader det jo også, men vi har bare løst det rigtigt fint, siger Henrik Møllgaard.

Han ved, svenskerne er garanti for granithård fight som i sidste test i Hillerød, som Danmark vandt knebent med én.

- Jeg kan bare sige, at dem, der løber ind i Sverige i kvartfinalen, de får problemer. Det er nogle arbejdshunde, og de er gode!

Danmark-Sverige kl. 14.30 på DR1