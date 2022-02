Norge fuldender OL-fiasko for amerikansk skistjerne

Den amerikanske skisportsstjerne Mikaela Shiffrin rejser hjem fra vinter-OL i Beijing uden en eneste medalje.

Fiaskoen for den 26-årige blev fuldendt søndag, da USA med Shiffrin på holdet blev besejret af Norge i kampen om bronze i alpint holdløb.

Østrig vandt finalen mod Tyskland, der havde besejret USA i semifinalen.

Selv om Shiffrin gik fra holdløbet uden en medalje om halsen, kalder hun disciplinen for sit 'yndlingsminde' fra årets vinter-OL.

- Jeg har haft mange skuffende øjeblikke ved dette års vinter-OL, men dette her er ikke et af dem, siger hun.

- Det her var den bedste måde, jeg overhovedet kunne forestille mig at afslutte OL på - at stå på ski med sådan et stærkt hold.

Holdløbet var den sidste alpine konkurrence ved dette OL. Det skulle egentlig have været afviklet lørdag, men konkurrencen blev på grund af kraftig blæst udskudt et døgn.

Mikaela Shiffrin ankom til Kina som favorit i tre discipliner, men hverken i slalom, storslalom eller kombineret formåede hun at gennemføre sit løb.

I fartdisciplinerne imponerede hun heller ikke. I styrtløb fik hun en 18.-plads, og i super-G endte hun som nummer ni.

Søndagens holdløb var altså hendes sidste mulighed for udvide samlingen af OL-guldmedaljer til tre.

I 2014 vandt hun guld i slalom i Sotji i Rusland, og fire år senere tog hun det olympiske guld i storslalom i Pyeongchang i Sydkorea.