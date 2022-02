Norge sætter sig på olympisk rekord med 15 guldmedaljer

Norge er nu ene om at have rekorden for flest guldmedaljer ved et vinter-OL, efter at guldhøsten i Beijing fredag nåede op på 15.

Den blev sikret af skiskytten Johannes Thingnes Bø, der hentede guld i mændenes fællesstart.

Norge var sammen med Canada og Tyskland indehaver af den hidtidige rekord på 14 guldmedaljer.

Nordmændene har med godt to en halv dag tilbage af legene i Kinas hovedstad været den suverænt største medaljedeltager.

Tyskland har som den næstbedste nation hentet 10 guldmedaljer.

Norge har ud over de 15 medaljer af højeste karat hentet 8 af sølv og 11 af bronze, hvilket bringer medalje-totalen op på 34. Rusland, der i Beijing stiller op som Ruslands Olympiske Komité, har hentet 27.