Nu står det fast: OL-maraton flyttes

Tokyo danner ramme om næste års OL, men konkurrencerne i kapgang og det traditionsrige maratonløb vil blive afviklet i det nordlige Japan.

Det står klart, efter at Tokyos guvernør, Yuriko Koike, fredag valgte at acceptere Den Internationale Olympiske Komités (IOC) beslutning mod sin vilje.

- Vi er ikke enige med IOC, men vi vil ikke stå i vejen for den beslutning, komitéen har truffet. Det er IOC, der har magten til at bestemme, siger hun.

I midten af oktober kom det frem, at IOC ville flytte konkurrencerne til Sapporo på grund af bekymring for sommervarmen i Japans hovedstad.

Det fik i første omgang en undrende Yuriko Koike til at kræve en forklaring fra IOC. At der nu er klarhed over konkurrencerne, glæder John Coates, som er formand for IOC's koordinationskomité.

- Nu står det klart, at vores forslag nu er blevet accepteret. Det bliver nogle helt fantastiske og succesfulde sommerlege, siger Coates.

Ifølge Coates har IOC indgået en aftale med Tokyo og de lokale arrangører om, at ingen af de andre konkurrencer ved næste års OL vil blive rykket. Og Tokyo skal ikke betale omkostningerne for at flytte konkurrencerne i maratonløb og kapgang.

OL i Tokyo begynder 24. juli og varer frem til 9. august.

