Ny dansk nedtur: Fjerde nederlag på stribe

De mandlige danske curlinglandshold venter stadig på sin første sejr ved vinter-OL i Beijing.

Efter fredagens 2-10-afklapsning mod Rusland led holdet et nyt nederlag lørdag morgen dansk tid. Schweiz' OL-bronzevindere fra 2018 vandt 8-6.

Mikkel Krause, Henrik Holtermann, Kasper Wiksten og Mads Nørgaard var dog klart bedre med denne gang. Det rakte ikke mod et rutineret og sikkert spillende schweizisk mandskab, men præstationen var et fremskridt.

- Det var helt sikkert en lille oprejsning. Vi er rimelig godt tilfredse med vores indsats. Der var lidt mere styr på de ting, som vi har gået og kæmpet med, siger Kasper Wiksten.

Schweiz førte 6-3 ved pausen og bragte sig også foran 7-4 inden niende ende, som reelt var Danmarks sidste mulighed for at holde kampen i live.

Danskerne fik reduceret til 6-7, men det var Schweiz, der havde fordel af sidste sten i den tiende og sidste ende.

Alpelandets udvalgte tog ingen chancer og plaffede blot de danske sten væk, inden sidstemanden Benoit Schwarz sendte kampens sidste sten i centrum af huset.

Hvis der på OL-niveau er noget, der hedder hæderlige nederlag, kan dette betegnes som sådan et. Og humøret på det danske hold er da også markant bedre, end det var efter fredagens blamage.

- Mange af tingene lykkedes i dag. Vi mødte bare et schweizisk hold, der var rigtig stærkt. At vi kunne spille op med et hold på det niveau, er rigtig godt, siger Kasper Wiksten.

Den danske kvartet har spillet fire kampe ved OL og er endnu uden point. Holdet skal på isen igen søndag eftermiddag mod Storbritannien.

- Vi går da og bliver lidt utålmodige. Nu vil vi meget gerne have den sejr, siger Kasper Wiksten.