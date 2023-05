Ny erklæring: Russere er IKKE velkomne

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) understreger, at russere ikke må deltage i OL - heller ikke under neutralt flag. Det ville gøre grin med den linje, Europa og USA har lagt, siger han til Ekstra Bladet

'Man kan ikke bombe uskyldige kvinder og samtidig vinde medaljer til OL'.

Sådan skriver kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) i dag på Twitter, hvor han samtidig meddeler, at han sammen med 35 andre lande - heriblandt OL-værtslandet Frankrig - har underskrevet en erklæring om fortsat at udelukke Rusland og landets atleter fra OL i Paris næste år.

I andre sportsgrene og sportsorganisationer har det ellers været fremgangsmåden, at russiske atleter har kunnet stille op under et neutralt flag.

Køber ind på Putins kurs

Det er dog ikke en mulighed, Jakob Engel-Schmidt overvejer, siger han til Ekstra Bladet.

- Sport og politik hænger uløseligt sammen i Rusland. Man kommer simpelthen ikke på russiske landshold eller får stillet elite-faciliteter til rådighed, medmindre man i høj grad køber ind på den statslige propaganda og politiske kurs, der er lagt af Putin, siger han.

- Derfor er det svært at forestille sig, at der findes neutrale russiske atleter, der kan stille op under et OL-flag, fordi sport og politik ikke er adskilt.

Det er den danske regerings linje, at der skal sendes et utvetydigt signal om, at russiske og belarusiske atleter skal udelukkes fra OL. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Det har ellers været fremgangsmåden i andre sportsgrene som f.eks. ATP-touren i tennis, at atleter kan stille op under neutralt flag. Tager du afstand fra det?

- Vi synes, at det er vigtigt at sende et klart og utvetydigt signal. Hvordan ATP-organisationen administrerer, har jeg ikke direkte indflydelse på.

- Sagen er bare, at hvis vi giver russiske landshold og russiske atleter, der bor i Rusland og støtter regimet, et neutralt flag, så er det falsk varedeklaration.

Den russiske tennisspiller Andrey Rublev må gerne deltage i ATP-touren under neutralt flag. Han har flere gange taget offentlig afstand fra krigen i Ukraine. Foto: Isabel Infantes/Ritzau Scanpix

At gøre grin med linjen

En række russiske atleter har taget offentlig afstand fra krigen i Ukraine.

Det gælder eksempelvis tennisstjernerne Daniil Medvedev og Andrey Rublev, som danske Holger Rune jævnligt møder i de store turneringer.

Jakob Engel-Schmidt har dog ingen interesse i 'behandle enkelte sager eller persontilfælde'.

- Det er vigtigt, at jeg som landets kulturminister sender et utvetydigt signal på vegne af den danske regering. Det har jeg gjort med opbakning fra mine ministerkolleger i dag, siger han.

- At forestille sig en situation, hvor man lukker flere hundrede russiske atleter ind i Paris til OL under et neutralt flag, det er at gøre grin med den linje, Europa og USA har lagt ift. Putins modbydelige og ulovlige angreb på Ukraine.

De er ikke velkomne

- Kunne det omvendt ikke være en mulighed for at give de russiske atleter en platform til at tage offentlig afstand fra Putins handlinger?

- Jo… Og jeg ville jo ønske, at endnu flere russere tog afstand fra Putins handlinger.

- Men det er sådan, at hvis man er russisk statsborger, så er man del af et land, der ulovligt har angrebet et andet land på europæisk jord.

- Det er jo næppe alle atleter, der sympatiserer med at bombe uskyldige kvinder og børn i Ukraine. Hvorfor er der ikke plads til nuancer?

- Vi har et princip, der handler om, at hvis man har et russisk pas og repræsenterer Rusland, så er man ikke velkommen til OL. Jeg er helt med på, at der kan være enkelte særtilfælde, men for mig handler budskabet i dag om det utvetydige signal, vi sender, for at lægge yderligere pres på IOC.