Ny OL-skandale: Grotesk hetz mod handicappet

Allerede inden OL skydes i gang i Tokyo på fredag, er legene en problemfyldt omgang.

Coronaen hærger i Japan, så den store sportsbegivenhed bliver helt uden tilskuere, mens smittede stjerner melder afbud på stribe, og flertallet af japanere helst var helt fri for det allerede kraftigt amputerede sportsshow.

Tilmed er OL også ramt af en række pinlige skandaler, og få dage før åbningsceremonien er den gal igen.

Således vil komponisten Cornelius med det borgerlige navn Keigo Oyamada ikke deltage ved åbningscermonien, fordi en række interviews fra 1990'erne er dukket op til overfladen. Hans musik vil dog fortsat blive brugt.

Det skriver The Guardian.

I de gamle interviews fortæller Oyamada tilsyneladende helt uden anger, hvordan han på grusom vis mobbede en handicappet dreng, som angiveligt blev tvunget til at spise sin egen afføring og onanere foran sine medstuderende.

Da de gamle udtalelser dukkede op på sociale medier, vakte det enorm harme i Japan, og efterfølgende delte komponisten en beklagelse på sin Facebook-profil.

- Jeg undskylder fra bunden af mit hjerte,skriver han og tilføjer, at han accepterer den kritik, han har modtaget, og at han ønskede at undskylde direkte til en person, 'der blev såret'.

For OL-arrangørerne kommer sagen helt uventet. Men overfor The Guardian giver OL-bossen Toshiro Muto udtryk for, at Keigo Oyamada stadig er velkommen.

- Det er korrekt, at organisations-komiteen ikke var klar over, hvad Oyamada havde gjort. Men vi har hørt hans undskyldning, og vi håber, at han fortsat vil bidrage til legene, siger Muto, der formentlig er temmelig træt af skandaler.

Den tidligere præsident for organisatons-komiteen, Yoshiro Mori, måtte i februar trække sig efter en række sexistiske udtalelser, og siden blev også den kreative chef for åbnings- og afslutningsceremonierne, Hiroshi Sasaki, fortid, efter han havde sammenlignet den japanske entertainer Naomi Watanabe med en gris.

To tredjedele af Japans befolkning tror ikke på sikkert OL