Nye klø til Danmark

De danske curlingkvinder har lidt flere knebne nederlag ved OL. Men torsdagens dukkert mod Canada var ikke et af dem.

Hele 4-10 tabte Danmark i en afskedskamp, der startede jævnbyrdigt, men sluttede med et dansk hold, der reelt havde givet op.

For Danmark gør resultatet hverken fra eller til i det samlede regnestykke. Holdet var allerede inden kampen sikker på at slutte som nummer ni og næstsidst.

Det danske hold er sammensat af to forskellige klubhold, hvor de erfarne søstre Madeleine og Denise Dupont har fået et par meget yngre holdkammerater i My Larsen og Mathilde Halse.

Og Madeleine Dupont mener da også, at det først og fremmest var erfaring, holdet manglede for at blande sig i kampen om semifinalepladserne.

- Jeg kan jo godt se på mine 22-årige holdkammerater, der ikke har spillet et OL før, at når vi spiller sidste ende, og stenen bare skal sidde, så bliver de lidt anspændte. Det bliver jeg selv.

- Vi er ikke vant til at stå i så vigtige kampe. Og det er nok især det, vi mangler, siger Madeleine Dupont.

Størst var oplevelsen mod Canada formentlig for Jasmin Lander, som efter at have været reserve i hele turneringen afløste My Larsen i anden halvleg.

Som mønsteret har været under det meste af OL, var Dupont og co. egentlig godt med, men kiksede fatalt på afgørende tidspunkter.

Trods fordel af sidste sten tabte danskerne 0-3 i sjette ende. Upræcist spil i hele enden gav til sidst Madeleine Dupont en svær opgave. Og der var ingen mirakler gemt i den danske skipper.

Canada kom foran 10-3, og selv efter at Danmark havde pyntet lidt på resultatet, valgte spillerne at sige tak for kampen uden at afvikle den tiende og sidste ende.