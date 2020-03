Nye OL-datoer på plads

OL starter 23. juli og slutter 8. august 2021, oplyser de japanske arrangører og Den Internationale Olympiske Komité (IOC)

Legene skulle oprindeligt have været afviklet fra 24. juli til 9. august i år, men coronavirus fik i sidste uge IOC og de japanske arrangører til at udskyde OL til næste år.

I sidste uge lød det, at det udskudte OL skulle afvikles senest sommeren 2021, og allerede nu kan man så melde ud, at verdens største sportsbegivenhed finder sted stort set på samme tidspunkt, som det var planlagt i år.

IOC havde ellers varslet, at beslutningen kunne tage op til tre uger. I en pressemeddelelse skriver de, at de nye datoer er valgt på baggrund af, at man har taget hensyn til atleternes helbred og forsøgt at påvirke andre sportsbegivenheder mindst muligt.

Pernille Blume deler frækt nøgenbillede

Et stort puslespil

Det var på forhånd ventet at blive et stort puslespil at placere OL i en i forvejen propfyldt sportskalender, og de nye datoer kommer da også til at gå udover blandt andet VM i atletik, der efter planen skulle afvikles fra 6. august til 15. august næste år.

Det internationale atletikforbund (IAAF) har dog tidligere meldt ud, at de var parate til at bøje sig for at få tingene til at hænge sammen.

Man kan dermed se frem til en stor sportssommer næste år. Også EM i fodbold er flyttet til sommeren 2021, men finalen spilles 11. juli, så det kommer ikke i karambolage med OL.

I sidste uge slog IOC's præsident, Thomas Bach, fast, at allerede kvalificerede atleter også har adgang til OL, selvom det udskydes et år.

De paralympiske lege afvikles i stedet fra 24. august til 5. september.

Se også: Krig i kulissen: Få nu styr på det

Se også: Australien afviser aftalt spil