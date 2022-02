OL-atlet slået bevidstløs: Kørt væk i ambulance

Hun landede slet ikke, som hun skulle.

En ung japansk snowboarder har fået en forfærdelig optakt til Vinter-OL i Beijing.

Under en træning på Genting Snow Park styrtede Rina Yoshika grimt og mistede bevidstheden i et kort øjeblik. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters.

Det skete i forbindelse med et hop, og da hun skulle lande og plante sit snowboard i sneen, gik det helt galt. Der gik ikke mange sekunder, før den medicinske stab skyndte sig ind til hende, men da de forsøgte at rykke hende, skreg hun i rene smerter.

Staben brugte omtrent 20 minutter på at eskortere hende væk fra pisten på en båre. Til sidst blev hun ført ind i en ambulance, der satte kurs mod et nærliggende hospital.

En talsmand har dog ifølge Reuters oplyst, at ambulancen var en sikkerhedsforanstaltning og ikke nødvendigvis et udtryk for, at hendes skader var meget alvorlige.

Rina Yoshika er 23 år gammel og skal efter planen konkurrere i blandt andet slopestyle-disciplinen, der lørdag indledes med en kvalfikation.

Her styrter Rina Yoshika. Foto: Gregory Bull/Ritzau Scanpix

Hun fik hurtigt en masse hjælp. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix.