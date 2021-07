OL-atlet tosset på medie: Afviser anklage

Britisk medie mener at vide, at OL-atlet Oliver Dustin har afleveret prøve med spor af kokain, men han afviser selv

Den britiske 800 meter-løber, Oliver Dustin, slår tilbage, efter at The Times har skrevet, at han har afleveret en urinprøve med spor af kokain.

'Jeg har aldrig taget kokain. Jeg har aldrig brudt nogle regler. Jeg er ikke ved at blive undersøgt, og jeg kommer ikke til at blive udelukket.

Jeg flyver til Tokyo denne weekend som planlagt og vil være med til OL som planlagt,' skriver han på Instagram.

Den 20-årige brite langer samtidig ud efter mediet.

'Det er beklageligt, at The Times finder det acceptabelt at publicere sådan en skadende artikel baseret på anonyme 'kilder' og uden at overveje den betydning, det kan have for mig, mit ry og forberedelser til OL.'

Han vil desuden bede sin advokat om at rette henvendelse til The Times.

Ekstra Bladet har kontaktet The Times for at få en kommentar, men mediet er endnu ikke vendt tilbage.

Oliver Dustin kvalificerede sig til OL i Tokyo ved at sætte andenbedste tid til de britiske mesterskaber, og han er derfor et af deres medaljehåb på distancen 800 meter ved legene.

