OL-boykot breder sig

Officielle repræsentanter fra Australiens regering vil ikke blive sendt til vinter-OL i Beijing i februar 2022.

Det fortæller landets premierminister, Scott Morrison, onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen skyldes ifølge Morrison Australiens vanskeligheder med at genåbne diplomatiske kanaler med Kina for at diskutere påståede krænkelser på menneskerettigheder i den kinesiske provins Xinjiang.

Og derudover Beijings tiltag med at forsinke og blokere importer af australske varer.

Dog gælder boykottet ikke atleter, tilføjer han.

Mandag kom USA med samme melding.

Xinjiang er den provins i Kina, hvor befolkningsgruppen uighurerne bor.

Uighurerne, der hovedsageligt er sunnimuslimer, er af Kina blevet beskyldt for at stå bag en terrorkampagne. Kina beskyldes for at stå bag massefængslinger, masseovervågning og undertrykkelse af gruppen.

Atleter fra USA vil fortsat deltage. Tirsdag oplyste New Zealands vicepremierminister, Grant Robertson, at landet ikke vil sende repræsentanter for landets regering til vinter-OL, skrev Reuters.

Det skyldes coronakrisen.

Grant Robertson tilføjede, at beslutningen ikke er taget på grund af USA's varsel om en diplomatisk boykot.

Efter Australiens udmelding har Kinas ambassade i landet opfordret Australiens regering til i stedet at tage skridt i retning af at skabe gunstige betingelser for en forbedring af båndene.

- Australiens beslutning om ikke at sende officielle repræsentanter til vinter-OL i Beijing er i direkte modstrid med landets officielle udtalelser om et såkaldt håb om et forbedret forhold mellem Kina og Australien, lyder det ifølge Reuters i en tekst lagt på ambassadens hjemmeside.

Meldingerne fra landene kommer, samtidig med at sagen om den 35-årige kinesiske tennisspiller Peng Shuai har fået stor international opmærksomhed.

I november skrev hun på sociale medier om, hvordan hun var blevet tvunget til sex af Kinas tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli.

I tre uger efter beskyldningerne blev hun ikke set offentligt, og internationalt var der bekymring for hendes velvære.

21. november fik Thomas Bach, præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC) lov til at gennemføre et videoopkald med tennisspilleren.

Her forsikrede hun, at hun var i sikkerhed og havde det godt.

I torsdags fortalte IOC, at endnu et videomøde havde fundet sted. Efter videomødet gav IOC udtryk for samme bekymring for Peng Shuais velvære, som WTA, kvindernes internationale tennisforbund, har gjort.

WTA har valgt at suspendere alle sine turneringer i Kina.