OL-bronzevinder køres i stilling som mulig afløser i omnium

Ved OL i 2012 og 2016 sørgede Lasse Norman Hansen for dansk metal i omnium, der også er kendt som banecyklingens mangekamp.

Men når OL til sommer løber af stablen i Tokyo, kan det meget vel blive en anden dansker, der skal forsøge at køre sig til succes i disciplinen i de rød-hvide farver.

Det siger banelandstræner Casper Jørgensen.

Niklas Larsen, der har været hårdt plaget af skader, er nemlig helt klar igen, mens Norman efter alt at dømme får travlt med 4000 meter holdforfølgelsesløb og parløb.

Niklas Larsen var en del af det danske hold, som vandt OL-bronze i holdforfølgelsesløb. På holdet var også Lasse Norman Hansen. Foto: Paul Hanna/Reuters

Begge er discipliner, hvor Norman og de øvrige danskere er blandt guldfavoritterne.

- Niklas har før været virkelig god i omnium, så lige nu er det oplagt, at han er et godt bud på at køre den til OL. Men der sker så meget med en rytters form og udvikling, så den endelige udtagelse laver vi et par uger inden, siger landstræneren.

I første omgang ligger det til, at Niklas Larsen skal køre disciplinen for Danmark ved Nations Cup i Newport i Wales i april.

Stævnet bliver danskernes eneste på banen inden OL.

Selv om Niklas Larsen også håber at blive en del af det danske mandskab i holdforfølgelsesløb, fylder omnium-konkurrencen ved OL en del i hans bevidsthed.

- Jeg går og tænker meget over, at jeg skal køre omnium. Det er den overbevisning, jeg selv har. Det ligger rigtig godt til mig, og jeg har vist gode takter, siger cykelrytteren.

- Nogle gange har jeg ikke rigtig ramt den til VM, og jeg mangler at vise, at jeg på det allerhøjeste niveau godt kan være med.

- Men det ligger godt til mig, og jeg synes, at jeg efterhånden har en god fornemmelse af, hvordan det skal køres. Jeg tror meget på mig selv og det, jeg kan vise til OL, lyder det fra Niklas Larsen.

Niklas Larsen var en del af det danske hold, der vandt OL-bronze i 2016 i holdløb.

Når han ikke skal forberede sig til OL, skal han køre for landevejsholdet Uno-X i sæsonen 2021.