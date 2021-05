OL-bryder vil kun springe jævnaldrende over i vaccinekø

Med mindre end tre måneder til åbningsceremonien ved OL i Tokyo, begynder mange danske atleter at se tiden rinde ud, når det gælder muligheden for at blive vaccineret mod coronavirus inden legene.

Både Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark opfordrer politikerne til at rykke de olympiske udøvere frem i køen, men OL-bryderen Fredrik Bjerrehuus vil ikke flyttes frem for enhver pris.

Det siger han i et interview med Politiken.

- Jeg vil ikke rykkes foran folk på for eksempel 50 år for at få en vaccination. Hvis jeg skal foran i køen, skal det kun være i min egen aldersgruppe, eller hvor man er helt sikker på, at man ikke kan dø af det. Det kan en 50-årig jo godt, siger Fredrik Bjerrehuus til avisen.

Han indtager dermed en lidt anden position i debatten end flere andre udøvere.

Hækkeløberen Sara Slott og badmintonspilleren Viktor Axelsen er blandt de atleter, der har plæderet for, at danske atleter bør blive vaccineres i god tid før OL.

Fredrik Bjerrehuus er en af de danskere, som både har kvalificeret sig og officielt er blevet udtaget til OL.

Han erkender, at 'det vil da være rart' at tage til Japan med nedsat risiko for at blive smittet med coronavirus.

- Jeg er da bekymret for, om jeg kunne få nedsat lungekapacitet efterfølgende. Det vil da være super træls at være i Tokyo og skulle bekymre sig om, at man kan teste positiv. Så er ens drøm pludselig revet fra en, siger han.

Han tilføjer, at han endnu ikke har taget stilling til, om han vil tage imod et tilbud om en vaccine fra Johnson & Johnson eller AstraZeneca, som de danske sundhedsmyndigheder har fjernet fra vaccineprogrammet.