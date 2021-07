OL-censur: Billederne du ikke må se

Den Internationale Olympiske Komité har bedt legenes sociale medier om at afholde sig fra at bruge billeder af knælende spillere

OL tyvstartede onsdag, da fodboldturneringerne ved legene gik i gang.

Inden flere af kampene valgte nogle hold at sætte sig på knæ i sympati med kampen mod racisme, som set på mange stadioner i løbet af den seneste sæson.

Det faldt dog ikke i god jord hos den øverste olympiske ledelse, der i en intern besked har bandlyst legenes officielle sociale medier fra at dele billeder af de knælende spillere.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Beskeden kom, ifølge The Guardian, få timer før Storbritanniens kvindelige fodboldlandshold skulle spille imod Chile.

Storbritanniens spillere, som kun består af englændere, valgte alligevel at knæle før kampen.

Billederne af spillerne blev vist på direkte TV, men de er efterfølgende ikke blevet delt på nogen af legenes officielle sociale medier.

Senere på dagen valgte både det amerikanske og det svenske kvindelandshold også at knæle før, de to hold mødte hinanden.

Forbuddet kommer efter, at IOC har løsnet op for den såkaldte regel 50, der tidligere har forbudt deltagerne at udøve politisk eller religiøs propaganda under legene.

Til en pressekonference onsdag fortalte IOC's præsident, Thomas Bach, ellers, at spillerne godt må knæle inden kampen, da det ikke vil være i strid med reglerne.