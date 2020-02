OL-chef 'ekstremt bekymret' over virus

Den administrerende direktør for OL i Tokyo, Toshiro Muto, er "ekstremt bekymret" for, hvilken indflydelse udbruddet af coronavirus potentielt kan have på sommerens lege.

Det siger OL-chefen onsdag før et møde i Den Internationale Paralympiske Komité (IPC).

- Vi er meget ekstremt bekymret, i den forstand at spredningen af den smittende virus kan lægge en dæmper på OL's momentum, siger Toshiro Muto ifølge nyhedsbureauet AFP.

OL-chef Toshiro Muto er bekymret. Foto: Behrouz Mehri/Ritzau Scanpix

- Jeg håber, at den kan blive nedkæmpet hurtigst muligt. Vi har planer om at samarbejde med IOC (Den Internationale Olympiske Komité, red.), IPC, regeringen og bystyret i Tokyo for at komme sygdommen til livs.

I IOC maner man til besindighed.

- Vi har fuld tiltro til, at de relevante myndigheder, især i Japan, Kina og Verdenssundhedsorganisationen (WHO), vil tage de nødvendige skridt for at håndtere situationen, siger en IOC-talsmand ifølge AFP.

- Forberedelserne til OL i Tokyo fortsætter som planlagt.

Coronavirus er blevet bekræftet i mere end 20 lande. Sygdommen har været skyld i næsten 500 dødsfald og mindst 24.000 kinesere er smittet.

