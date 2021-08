OL-chok: Gidsel tvivlsom i semifinalen

Nikolaj Jacobsen erkender, at det vil være et enormt slag for Danmark, hvis han ikke kan disponere over Mathias Gidsel mod Spanien

Landstræneren har selv udnævnt den 22-årige ungtyr til OL’s bedste spiller, men Mathias Gidsel blev tirsdag slagtet af en norsk hvalfanger-harpun, da Sander Sagosen nedlagde den klejne vestjyde i et gennembrud.

Mathias Gidsel måtte fortumlet ud på bænken til tjek og senere observation af en hovedskade, som nu desværre kan holde ham ude af braget mod Spanien i semifinalen torsdag 14 dansk tid.

Kan han ikke spille – eller kun på nedsat kraft – vil det være et enormt tab for det danske hold.

Ekstra Bladet mødte onsdag Nikolaj Jacobsen i Olympic Village. Landstræneren er fortrøstningsfuld, men han kan ikke vide med sikkerhed, om han kan stille i stærkeste opstilling i semifinalen.

- Det går fremad med Mathias, og vi håber og tror på, han er klar til kampen.

- Har han fået en lille hjernerystelse?

- Det er svært at svare på. Det tror jeg ikke, han har, men jeg er ikke læge. Men han er da oppe og i gang og har da også været ovre og lave lidt fysisk i dag.

- Det har lægen vel tjek på?

- Ja, der er styr på Mathias.

- Hvad siger han selv?

- Jeg har ikke set situationen selv, og jeg har heller ikke talt med ham om det, for i går blev han hurtigt lagt i seng. I dag har vi set video, og så har de egentlig fri, så de kan komme til hægterne igen.

- Hvis Gidsel nu ikke kan spille, hvad gør du så?

- Så har vi jo Mikkel på højre back. Det har vi spillet med tidligere, og så har vi Jacob Holm og Mads Mensah for den sags skyld. Vi kan selvfølgelig også gribe til noget syv mod seks spil.

Her går det galt. Sander Sagosen i en voldsom tackling, der kostede to minutter og rødt kort. Nordmanden fik samtlige straffe for tacklinger på Mathias Gidsel. Foto:Gregers Tycho

Ingen læger anbefaler det her... Foto: Gregers Tycho/ritzau Scanpix

- Hvis han ikke kan spille – eller kun på nedsat kraft – er det vel det værste, der kan ske for holdet?

- Ja, det er klart, at når jeg kun har en venstrehåndet back med og tager med i betragtning, at han har været vores bedste eller i hvert fald en af de bedste spillere, så vil det selvfølgelig være et markant tab.

- Sagde du ikke i går, at han var hele OL’s bedste spiller?

- Jo, det synes jeg.

- Så må han vel også være en af de bedre på dit hold…

- Vi har mange dygtige spillere, hæhæhæ. Men ja! Jeg synes jo, han har spillet fremragende, og jeg skal ærligt sige, jeg ikke har set alle kampe ved OL. Men af det, jeg har set, har Mathias været den bedste.

- Forventer du, han bliver klar, er han tvivlsom, eller hvor er vi henne?

- Det er så svært at svare på, fordi jeg står her og TROR, han bliver klar. Men det er svært at sætte procenter på, fordi jeg ved ikke, hvad der sker. Får han et tilbagefald og så videre. Lige nu er min forventning, at han spiller.

- Hvad siger lægen?

- Alles forventning er, at han spiller. Men det er noget lumsk noget, og jeg vil også sige, at det er OL, og vi vil gå rigtigt langt, men der er også et liv efter OL. Vi kommer ikke til at spille hasard med Mathias. Han SKAL være tæt på 100 procent, før vi sender ham i kamp.