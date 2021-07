OL-dansker ser fordel i Tokyo: Tilskuere kan intimidere mig

Mange af sæderne på de store stadioner og arenaer ved OL i Tokyo vil stå gabende tomme under legene i Japans hovedstad.

Det kan dog vise sig at være en fordel for et ungt dansk svømmehold.

En af dem er den 22-årige svømmer Signe Bro, der indimellem bliver ramt af nerver, når hun træder ind i en svømmehal foran flere tusinde tilskuere. Det slipper hun for i Tokyo.

- Jeg tror, at det er en ret stor fordel. Jeg kan godt blive intimideret og overvældet med alle de mennesker.

- Så får man ikke altid det ud af det, man vil, og man skal forsøge at holde fokus på den opgave, der er foran en.

- Det er selvfølgelig også fedt at mærke det sus, men jeg er sikker på, at det nok skal komme alligevel, siger Signe Bro.

Lørdag klokken 13.43 dansk tid får hun sin OL-debut, når hun er en del af den danske holdkap i 4 x 100 meter fri sammen med Pernille Blume, Julie Kepp Jensen og Jeanette Ottesen.

- Det er kæmpestort og meget anderledes at være til OL.

- Jeg har prøvet så mange ting og været til EM og VM, og det er fedt at være her nu. Jeg ved ikke, hvad der sker på lørdag, men jeg glæder mig til at svømme og komme i gang, siger hun.

Hendes storesøster Sarah Bro var for fem år siden med til OL i Rio, hvilket har givet lidt snak søstrene imellem.

- Hun har sagt til mig, at jeg skal huske at nyde det. Hun har holdt sig fra at give for mange gode råd, men sagt, at jeg skal tage det hele ind og leve i nuet.

- Og så skal jeg være obs på, at der er en masse minder, der bliver skabt nu, og dem kan jeg se tilbage på om mange år, siger Signe Bro.

Den 22-årige dansker stiller op i 100 meter fri samt to holdkapper ved legene i Tokyo.